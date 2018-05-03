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Сам Feduk заценил: на субботнике в ялуторовском кинотеатре сняли клип-пародию на песню «Моряк»
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Сам Feduk заценил: на субботнике в ялуторовском кинотеатре сняли клип-пародию на песню «Моряк» 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Забавное полутораминутное видео с улыбчивыми танцующими ребятами в кадре появилось на известном видеохостинге в этот понедельник, 30 апреля. В кадре — сотрудники ялуторовского кинотеатра «Премьера», которые просто вышли на очередной субботник. А их руководитель предложил снять клип, спародировав ролик на песню, которую исполняет Feduk.
— В субботнике и съёмках шуточного клипа участвовали все сотрудники нашего кинотеатра — бармены, кассиры, контролёры. Коллектив молодой, поэтому идею с созданием видеоролика единогласно поддержали сразу. Кстати, от субботников никогда никто не отлынивает, потому что проводим их, как праздник. А после уборки усаживаемся за большим столом, беседуем, обмениваемся впечатлениями. В нашем-клипе пародии ребята танцуют, копируя движения хореографа, который стоял за спиной оператора. Даже ни разу не репетировали, всё получилось с первого дубля, — рассказал 72.ru директор кинотеатра Егор Ефимов.
Увидеть, что получилось у дружного коллектива, предлагаем прямо сейчас.
Песни и танцы на субботнике
На создание клипа без учёта монтажа ушло три часа: именно столько и длился субботник. Но видеоролик мог бы получиться совсем другим.
— Мы выбирали, на чей клип и песню будем делать кавер. Вариантов было два — Feduk и Бузова. Посовещавшись, остановились на первом варианте. Кстати, артист нашу пародию оценил. И даже небольшой комментарий под видео оставил, — уточнил наш собеседник.
Предлагаем посмотреть ещё несколько клипов, которые сняли и смонтировали наши земляки. В середине февраля 11-летний тюменец зачитал рэп про родной город. Весной прошлого года команда фильма «Тобол» сняла кавер на песню «Тает лёд», а летом тюменская набережная засветилась в клипе британского музыканта. Отдельной похвалы и восхищения заслуживает кавер на песню Jan Khalib — «Если че, я Баха». Таким оригинальным способом родители бывших учеников 11-го класса похвалили своих детей за успешное окончание учебы и сдачу ЕГЭ.
72.ru: последние новости
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