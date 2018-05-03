Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 4 по 6 мая

4 мая / пятница

Кубок Алтайского края по художественной гимнастике

В 09.00 в Барнауле состоится открытие ХVI традиционных соревнований «Кубок Алтайского края по художественной гимнастике „Динамо“ — детям России».

В 13.00 организаторы соревнований приглашают зрителей на парад открытия и гала-концерт, посвященный Дню Победы.

Соревнования пройдут с 4 по 6 мая.

Вход для болельщиков свободный.

Бесплатная раздача саженцев хвойных деревьев

На площади Спартака пройдёт бесплатная раздача саженцев хвойных деревьев, приуроченная к весенней акции «Один житель — одно дерево».

Все желающие смогут абсолютно бесплатно получить сеянцы молодых сосен и лиственниц (двух-трех лет) для посадки на своём участке, во дворе многоквартирного дома, в лесном массиве или там, где будет в этом необходимость.

Предварительно планируется раздача порядка трех тысяч молодых деревьев.

Телефон для справок 8-905-983-00-99.

Время проведения акции: с 10.00.

Место проведения: пл. Спартака.

5 мая / суббота

Посадка леса

Все желающие приглашаются на посадку леса в Озерское лесничество (станция Озерки).

Каждому участнику предстоит посадить порядка 100-200 саженцев.

Отъезд на автобусе, количество мест ограничено, необходима предварительная запись.

Справки по тел. 8-960-491-44-85.

Место встречи: ТРЦ «ЦУМ» (ориентир — флаг «Мусора. Больше. Нет»).

Сбор участников с 08.15 до 08.30.

Выезд в 08.30.

Фестиваль по ушу «Моя победа»

В спортивном комплексе «Горизонт» состоится открытие фестиваля по ушу «Моя победа», посвященного празднованию Великой Отечественной войне.

Фестиваль продлится два дня, 5 и 6 мая.

Начало в 10.00.

Место проведения: ул. Ленинградская, 7б.

Бесплатный показ художественных фильмов о войне

В кинотеатре «Премьера» пройдёт бесплатный показ фильмов о Великой Отечественной войне.

• В 13.00 состоится показ фильма «Это было в разведке» (режиссёр — Лев Мирский , 1968 г.).

Место проведения: ул. Крупской, 97.

Вход свободный.

6 мая / воскресение

Военно-спортивный праздник «МОЯ ПОБЕДА» в парке спорта

На территории парка спорта им. А. Смертина состоится масштабный военно-спортивный праздник «МОЯ ПОБЕДА».

В программе праздника: концертная программа, выступление кинологов, выполнение нормативов радиационной химической и биологической защиты, сдача норм ГТО, работа с радиостанцией, знакомство с сапёрным делом, демонстрация оружия и спецтехники, показательные выступления спецподразделения «БОР».

Начало в 12.00.

Место проведения: ул. Энтузиастов, 12в.

Вход свободный.