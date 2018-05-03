Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 4 по 6 мая 

4 мая / пятница
Кубок Алтайского края по художественной гимнастике
В 09.00 в Барнауле состоится открытие ХVI традиционных соревнований «Кубок Алтайского края по художественной гимнастике „Динамо“ — детям России».
В 13.00 организаторы соревнований приглашают зрителей на парад открытия и гала-концерт, посвященный Дню Победы.
Соревнования пройдут с 4 по 6 мая.
Вход для болельщиков свободный.
Бесплатная раздача саженцев хвойных деревьев
На площади Спартака пройдёт бесплатная раздача саженцев хвойных деревьев, приуроченная к весенней акции «Один житель — одно дерево».
Все желающие смогут абсолютно бесплатно получить сеянцы молодых сосен и лиственниц (двух-трех лет) для посадки на своём участке, во дворе многоквартирного дома, в лесном массиве или там, где будет в этом необходимость.
Предварительно планируется раздача порядка трех тысяч молодых деревьев.
Телефон для справок 8-905-983-00-99.
Время проведения акции: с 10.00.
Место проведения: пл. Спартака.
5 мая / суббота
Посадка леса
Все желающие приглашаются на посадку леса в Озерское лесничество (станция Озерки).
Каждому участнику предстоит посадить порядка 100-200 саженцев.
Отъезд на автобусе, количество мест ограничено, необходима предварительная запись.
Справки по тел. 8-960-491-44-85.
Место встречи: ТРЦ «ЦУМ» (ориентир — флаг «Мусора. Больше. Нет»).
Сбор участников с 08.15 до 08.30.
Выезд в 08.30.
Фестиваль по ушу «Моя победа»
В спортивном комплексе «Горизонт» состоится открытие фестиваля по ушу «Моя победа», посвященного празднованию Великой Отечественной войне.
Фестиваль продлится два дня, 5 и 6 мая.
Начало в 10.00.
Место проведения: ул. Ленинградская, 7б.
Бесплатный показ художественных фильмов о войне
В кинотеатре «Премьера» пройдёт бесплатный показ фильмов о Великой Отечественной войне.
• В 13.00 состоится показ фильма «Это было в разведке» (режиссёр — Лев Мирский, 1968 г.).
• В 15.00 — «Пятеро с неба» (режиссёр — Владимир Шредель, 1969 г.).
Место проведения: ул. Крупской, 97.
Вход свободный.
6 мая / воскресение
Военно-спортивный праздник «МОЯ ПОБЕДА» в парке спорта
На территории парка спорта им. А. Смертина состоится масштабный военно-спортивный праздник «МОЯ ПОБЕДА».
В программе праздника: концертная программа, выступление кинологов, выполнение нормативов радиационной химической и биологической защиты, сдача норм ГТО, работа с радиостанцией, знакомство с сапёрным делом, демонстрация оружия и спецтехники, показательные выступления спецподразделения «БОР».
Начало в 12.00.
Место проведения: ул. Энтузиастов, 12в.
Вход свободный.