Юные художники изостудии центра «Академический» готовятся к Всероссийским конкурсам

Участники изостудии «Гармония» ЦКиД «Академический» примут участие во Всероссийских конкурсах «Россия — мой дом» и «Спасибо деду за Победу!».

Уже не один год в культурном центре «Академический» по адресу Большая Черемушкинская, дом 6, корпус 2 действует изостудия «Гармония» под руководством Ирины Сергеевны Шляховой. Участники изостудии регулярно готовят работы для участия в региональных и всероссийских конкурсах.

На этот раз ребята подготовили работы для участия во Всероссийской конкурсе «Россия — мой дом» и Всероссийском конкурсе детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!».