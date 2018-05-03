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Юные художники изостудии центра «Академический» готовятся к Всероссийским конкурсам
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Юные художники изостудии центра «Академический» готовятся к Всероссийским конкурсам 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Участники изостудии «Гармония» ЦКиД «Академический» примут участие во Всероссийских конкурсах «Россия — мой дом» и «Спасибо деду за Победу!».
Уже не один год в культурном центре «Академический» по адресу Большая Черемушкинская, дом 6, корпус 2 действует изостудия «Гармония» под руководством Ирины Сергеевны Шляховой. Участники изостудии регулярно готовят работы для участия в региональных и всероссийских конкурсах.
На этот раз ребята подготовили работы для участия во Всероссийской конкурсе «Россия — мой дом» и Всероссийском конкурсе детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!».
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