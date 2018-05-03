Полк сельского масштаба. В Черноусово прошла репетиция «Бессмертного полка»

В селе Черноусово прошла репетиция шествия «Бессмертного полка». Проливной дождь не остановил никого, сельчане сочли, что это природа оплакивает тех, кто отдал свою жизнь за Победу в Великой Отечественной войне.

Дождь — это слёзы

В этом году в шествии впервые примут участие воспитанники коррекционной школы-интерната, большинство из которых социальные сироты. «Так получилось, что эти ребята не знают своих бабушек и дедушек, а участвовать в шествии наравне со всеми им тоже хочется, — говорит воспитатель Екатерина Уфимцева . — Поэтому у детей на транспарантах будут герои родного края, которые защищали нашу Родину».

«Одновременно с репетицией мы провели для детей урок истории, поговорили с ними о Великой Отечественной войне, — рассказывает руководитель добровольческого движения «Дорогами добра», координатор проекта «Бессмертный полк» Валерий Басай . — Кроме того, вместе с ребятишками мы мастерили транспаранты, размешали на них фотографии фронтовиков, так что дети «познакомились» с теми героями, чьи фотографии понесут 9 мая».

Жители села Черноусово вели поисковую работу — пытались выяснить, сколько их земляков ушло на фронт в годы войны. К их сожалению, точной информации найти так и не удалось, в ответах на запросы значились данные по всему району. Но в сельской управе на памятной доске размещены фотографии около пятидесяти ветеранов, так или иначе связанных с селом.

Никто не забыт…

В шествии в Черноусово вот уже несколько лет принимает участие около двухсот человек. В село 9 мая со всей области (включая Екатеринбург) приезжают те, кто жил здесь когда-то. Люди несут фотографии своих близких, отдавших жизнь за Победу. «Многие ветераны нашего „Бессмертного полка“ уходили на фронт вовсе не из Черноусово и даже никогда здесь не были. Это уже для их детей и внуков село стало малой родиной, — говорит председатель сельской ветеранской организации Светлана Уфимцева . — Но мы не делим героев на своих и чужих. Все они приближали Победу, всем им мы благодарны за мир, в котором живём».

В самом селе сегодня осталось лишь несколько человек, не понаслышке знающих о событиях сороковых роковых. Из года в год 9 мая здесь обязательно поздравляют 90-летнего фронтовика Василия Ананьина и труженицу тыла Веру Уфимцеву, которая в октябре этого года отметит 100-летний юбилей. «И, конечно, мы не забываем о наших детдомовских девочках, которым сегодня за 80 лет, — рассказывает Светлана Сергеевна. — В годы войны к нам в село эвакуировали детей из нескольких детских домов. Ребятишки тогда работали на местной фабрике, они были настолько малы, что им приходилось работать у станков стоя на скамеечках. Многие из них и после Победы остались в Черноусово. Но годы немилосердны… Сейчас из тех детей у нас осталось лишь четыре девочки».