В ближайшие выходные вблизи Зеленограда пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

5 и 6 мая в усадьбе Середниково под Зеленоградом состоятся мероприятия, посвященные 9 мая.

Для гостей усадьбы будут работать интерактивные площадки «В пригороде Берлина» при участии военно-исторического клуба «5-я дивизия», «Тир СХП с опытным конструктором» (ценители истории смогут прикоснуться к прошлому, сделав выстрелы холостыми патронами из винтовок и автоматов), «Трофейный мотоцикл» (демонстрация и прокат), «Выставка формы и снаряжения Красной Армии».

Помимо этого, будут работать фототочки, «Город мастеров», торговые точки с сувенирной продукцией и военной атрибутикой, будет играть музыка военных лет.

Вход платный: 100 рублей — взрослые, 30 рублей — пенсионеры, бесплатно — дети до 14 лет, инвалиды, ветераны войны. Подробности по ссылке.