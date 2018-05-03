В Крюково провели семейный праздник

В минувшие выходные в районе Крюково Зеленограда состоялась концертно-игровая программа «Родители и Я — дружная семья!», организованная досуговым центром ГБУ «М Клуб».

В концертной части приняли участие спортивно-танцевальный коллектив «Гармония», ансамбль музыкальной инсценировки «Нотный зонтик», ансамбль современного танца ГБУ «М Клуб». Свой мастер-класс провела руководитель клубного объединения «Цигун» и «Цигун для подростков» Елена Акулова . Аниматоры провели веселые и занимательные конкурсы, например, «Пицца на топоре», «Надувная гиря», «Запуск самолетов» и многие другие. За победу в играх ведущие вручали участникам и их родителям значки-смайлики, которые можно было обменять на различные призы.

Фото: ГБУ «М Клуб»