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В Брянске общественники и полицейские провели необычную благотворительную акцию
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В Брянске общественники и полицейские провели необычную благотворительную акцию 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
По инициативе общественного движения «Полицейские жены» состоялся благотворительный концерт в пользу детей, оставшихся без родителей, детей-инвалидов и многодетных семей. Инициатива общественников была поддержана сотрудниками брянской полиции и представителями других силовых структур региона.
Открывая мероприятие, ведущая концерта — руководитель общественного движения «Полицейские жены» Ирины Кузьмина — призвала зрителей поговорить о добре и милосердии, сострадании и взаимопомощи, задуматься о совершенных когда-либо неблаговидных поступках и путях их исправления. Ирина Валентиновна приглашала на сцену людей, которые творят добро, помогая сделать этот мир немного лучше и светлее. Среди них — член областного Общественного совета при УМВД, главный редактор информационно-аналитического журнала Наталья Тимченко, руководитель Брянского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Левченко, журналист Алексей Хотяновский, заслуженный работник культуры РФ Наталья Сомова. Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко поддержал прозвучавшую со сцены идею проведения конкурса видеороликов социальной рекламы «Творить добро!».
С номерами концертной программы выступили брянские офицеры — полицейские, сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности, а также хореографические коллективы Брянской области. В качестве приглашенных гостей в концерте перед зрителями выступила московская группа «Партизан ФМ».
В фойе концертного зала Брянской областной филармонии работала ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, сделанных руками детей с ограниченными возможностями, сбор от которой также был направлен авторам работ и нуждающимся семьям, как и средства от продажи билетов.
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