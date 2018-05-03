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Воспитатели детского сада «Дом дружбы» одержали победу в нескольких номинациях городского конкурса
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Воспитатели детского сада «Дом дружбы» одержали победу в нескольких номинациях городского конкурса 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Городской методический центр стал организатором конкурса, в котором приняли участие сотрудники детского садика «Дом дружбы». Мероприятие прошло под названием «Школьный музей: новые возможности».
Участницы из «Дома дружбы» стали победителями в нескольких номинациях. Книга игр «Чебурашка познает мир» была представлена в номинации «Музейная игра». Авторы книги: Екатерина Реброва, Елена Зюканова, Татьяна Шустова. Лэпбуки «Чудо-роспись» победили в номинации «Музейные находки». Их представили Ирина Захарова, Наталья Кирющенкова. В номинации «Насекомые» отмечены Ирина Удодова, Лариса Абрамова. В номинации «Куклы-обереги» участвовали Татьяна Шлома, Мухаббат Каландорова.
Отметим, что лэпбук — это интерактивная книжка или же папка с раздвижными картинками, кармашками, со съемными деталями или же с другими элементами, которые помогают детишкам в игровой форме изучать новый материал. Как считают воспитатели, подобные книжки очень помогают в работе.
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