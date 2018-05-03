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Челябинские райтеры рисуют огромное граффити рукопашной схватки наших и немцев
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Челябинские райтеры рисуют огромное граффити рукопашной схватки наших и немцев 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Челябинские стрит-художники на одной из хозпостроек на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов рисуют граффити в честь Дня победы. Панно с грандиозной батальной сценой растянется на 15 метров, имея трехметровую высоту. Сюжет следующий: по разрушенному войной городу едут танки, над ними летят самолеты, а русские солдаты врукопашную отчаянно сражаются с немцами.
— Это коллаж из нескольких рисунков, взятых в интернете. На их основе мы нарисовали эскиз единой картины, которая получилась довольно жесткой и брутальной: все-таки война, — рассказал инициатор Тимур Абдуллаев.
За работу трое ребят из компаний GraffitiCo и Graffiticrew взялись несколько дней, а представить готовую картину планируют уже завтра. Осуществить идею вызвался спонсор, который пожелал таким образом украсить город к 9 мая.
— На этой будке постоянно появлялись какие-нибудь признания в любви или неприличные надписи. Мы договорились с челябинским филиалом Горэлектросетей, чтобы нанести свой рисунок, — рассказал Тимур Абдуллаев.
Напомним, что граффити-художник Тимур Абдуллаев известен своими работами, украшающими здания в разных частях города. Например, в 2016 году парень расписал трансформаторные будки на площади Павших революционеров видами Аркаима, Тургояка и Шихана, а недавно нарисовал на воротах гаража портрет Высоцкого.
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