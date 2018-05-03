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Папа-мама гусь
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Папа-мама гусь 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 1 мая  Производство: Китай, США  Ограничение по возрасту: 6+ (для детей старше 6 лет)
Жанр: комедия, мультфильм, приключения
Продолжительность: 1 ч. 31 мин.
Режиссер: Крис Дженкинс
Продюсер: Пенни Финкелман Кокс, Сандра Рэбинс
Сценарист: Крис Дженкинс, Роб Мьюир
Роли озвучивали: Сергей Гармаш, Полина Гагарина, Natan
Сюжет
Заносчивый и эгоистичный гусь Пэм никогда не отличался особым дружелюбием. Очередные проблемы в жизни Пэма начались, когда он сильно поранил крыло во время драки. В таком состоянии улететь вместе со всеми зимовать на юг он не мог. Деловой гусь решает идти в теплые края пешком. Но Пэм даже не предполагал, какие приключения и опасности могут ожидать его в таком длительном путешествии по земле. По пути он сталкивается с двумя забавными шумными утятами, которые просят его о помощи. Сможет ли эта разнопёрая компания добраться до цели вместе?
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
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