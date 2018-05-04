На территории сереброплавильного завода могут появиться два торговых центра

Новый проект застройки бывшего Сереброплавильного завода в Барнауле опубликовала мэрия.

Судя по схеме, большая часть территории будет застраиваться, и самым крупным объектом станет здание общественного назначения. По всей видимости это будет торговый центр с большой парковкой. Есть на схеме — на пересечении ул. Ползунова и пр. Красноармейского — и еще один ТЦ, где также предполагаются парковчные места.

Между тем значительная часть объектов на территории «Спички» будет отреставрирована: здание важни, плавильная фабрика, лаборатория завода, заводоуправление, музей алтайских минералов. Музеефикации будет подвергнут фрагмент плотины.

Общественные слушания пройдут 29 мая в 11:00 по адресу: ул. Ползунова, 37.