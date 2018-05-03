Мероприятие «За мирное небо, за счастье детей» пройдет 9 мая в районе Куркино

В районе Куркино программа празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Соколово-Мещерской улице.

9 мая здесь можно будет увидеть тематические постановки, посмотреть на действия исторической реконструкции и послушать песни военных лет. Все желающие смогут также посмотреть на большом экране трансляцию парада Победы на Красной площади.

Кроме того, было решено перенести на 9 мая мероприятие «За мирное небо, за счастье детей», включив его в общую программу празднования Дня Победы в районе. Оно пройдет на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская.