Ещё
Мероприятие «За мирное небо, за счастье детей» пройдет 9 мая в районе Куркино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мероприятие «За мирное небо, за счастье детей» пройдет 9 мая в районе Куркино 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Куркино программа празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Соколово-Мещерской улице.
9 мая здесь можно будет увидеть тематические постановки, посмотреть на действия исторической реконструкции и послушать песни военных лет. Все желающие смогут также посмотреть на большом экране трансляцию парада Победы на Красной площади.
Кроме того, было решено перенести на 9 мая мероприятие «За мирное небо, за счастье детей», включив его в общую программу празднования Дня Победы в районе. Оно пройдет на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Южном Тушине накануне Дня Победы пройдет праздничный концерт Вечер памяти «Была нужна Победа миру» состоится в Щукине Концерт гитарной музыки пройдет в Строгине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Загадка смерти Брюса Ли3
Фильмы, которые нужно посмотреть с ребенком 9 мая
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение