Дело санитарок. Суд посчитал, что младший медперсонал уволили незаконно

Министерстве здравоохранения тогда пояснили, что санитарки зря занимают ставки медперсонала, потому что не умеют правильно ухаживать за пациентами. Если нет квалификации — пусть моют полы, а для пациентов будет лучше, если о них будут заботиться профессионалы.

Но юристы в суде по искам сотрудниц, уволенных из санатория «Росинка», доказали, что так называемая забота о качестве услуг — не более чем фикция.

Больным забота не нужна

Детский санаторий для больных туберкулёзом «Росинка» находится в Соликамске. Туда направляют дошколят с разными формами заболевания, курс лечения ребят нередко занимает полгода. Дети лежат в стационаре без родителей, и заботится о них днём и ночью персонал.

Прежде наибольшую часть этой работы делали 23 палатные санитарки, но в начале 2018 года 17 из них перевели в уборщицы, а остальных уволили. Пятеро из уволенных обратились в суд с требованием восстановить их на работе.

Юристы истиц доказали в суде, что при переводе в уборщицы и при увольнении женщин принуждали писать заявления.

Краевой Минздрав в суде поддержал руководство «Росинки», заявив, что в санатории «находятся дети с трёх до семи лет, которые по состоянию здоровья не требуют профессионального ухода младшим медицинским персоналом» (документ есть в распоряжении редакции. — Авт.).

Тем не менее по трём исковым заявлениям Соликамский городской суд вынес решения о восстановлении незаконно уволенных в должностях, денежных компенсациях за вынужденные прогулы и возмещении морального вреда. Ещё по двум искам суд вынесет решения в мае.

Майский указ

«Ситуация с сокращением штата в детском санатории является системной проблемой в учреждениях здравоохранения Пермского края и обусловлена устным распоряжением министра здравоохранения», — считает представитель общественного движения «За здоровье нации» Дмитрий Омутных, юристы которого защищают в суде интересы санитарок.

Они уверены, что сокращение ставок младшего медперсонала (и в санатории, и в десятках других медучреждений региона) — это шаг, с помощью которого краевые власти пытаются выполнить майский указ президента об увеличении зар­плат медработников. Именно это юристы доказывали в суде по искам уволенных.

Эта позиция имеет документальные подтверждения. В январе 2018 года министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев напомнил главврачам всех медучреждений края о том, что необходимо выполнить этот майский указ. В приложениях к письму написали, до какого уровня надо поднять зарплаты. В «Росинке» врачи должны получать 59 043 рубля, медсёстры — 29 309 рублей, санитарки — 27 844 рублей. Знаете ли вы такую больницу в нашем регионе, где есть такие зарплаты?

Получается, что увольнения санитарок — это исключительно экономия денег. Уборщице не надо, как санитарке, доплачивать 25% за вредность и предоставлять дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск. Кроме того, уборщица — это уже не медперсонал, и на неё не распространяется майский указ. А сэкономленные деньги можно направить на зарплаты медсёстрам и врачам.

А кто же всё-таки будет ухаживать за детьми в «Росинке»? По словам санитарок, переведённых в уборщицы, эти обязанности возложили на них.

Кстати

К счастью, есть учреждения, где санитарок за счёт работодателя направили на переподготовку и оставили на прежних должностях. Но во многих пошли по пути «Росинки», перевели в уборщицы, обязав ухаживать за пациентами. И хорошо ещё, если за доплату.