Достучаться до небес. Власти Среднего Урала хотят быть услышанными

Иногда этому мешают ограничения в федеральном законодательстве, которые, очевидно, требуют поправок или доработок. Именно для этого на Среднем Урале создали в 2017 году региональное объединение «Депутатская вертикаль».

Представители муниципалитетов, председатели комитетов Законодательного собрания Свердловской области (ЗССО), а также депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации на прошлой неделе рассмотрели несколько важных вопросов, которые в будущем могут заметно изменить жизнь в регионе. Так, парламентарии разработали предложения об изменениях и поправках в федеральных законах.

Каникулы как ограничение

Главной темой стала организация отдыха для детей в детских лагерях и в целом оздоровительная кампания на 2018 год в Свердловской области. Председатель комитета по социальной политике регионального парламента Вячеслав Погудин рассказал, насколько остро органам местного самоуправления не хватает сегодня рычагов законодательного регулирования.

Речь шла о Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому муниципалитеты могут заниматься организацией отдыха детей только в каникулы. В условиях таких ограничений не могут полноценно работать оздоровительные лагеря круглогодичного действия. Их в регионе больше 20. «Они могут организовывать работу, только когда идут летние каникулы и по 7-10 дней осенних, зимних и весенних каникул. В остальное время материальная база таких лагерей простаивает, а персонал остаётся без работы», — рассказал Вячеслав Погудин.

По его словам, если принять законопроект на областном уровне, это позволит максимально использовать материальную базу загородных оздоровительных лагерей, увеличить количество отдыхающих детей в течение учебного года и сохранить профессиональные коллективы оздоровительных организаций.

Участники встречи решили направить свой законопроект в ЗССО, а на федеральный уровень — предложения о том, как усовершенствовать закон. К слову, около 1,5 млрд рублей в этом году выделено на летнюю оздоровительную кампанию на Среднем Урале из областного бюджета.

Стук в закрытую дверь

Областные депутаты несколько лет пытаются на законодательном уровне ввести штрафы для автомобилистов за парковку на газонах, но их усилия тщетны: суд остаётся на стороне водителей.. В прошлом году парламентарии приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях в Свердловской области», куда добавили административные штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за парковку на газонах. Изменения не возымели действия — Верховный суд РФ отменил норму областного закона, поскольку она не соответствует федеральному законодательству. Оказалось, проблема типична для других регионов страны.

«В 25 субъектах РФ были отменены статьи по нарушению правил благоустройства, а в 17 — по размещению транспорта на газонах. Тема поднимается не первый раз, и к нам продолжают поступать жалобы от граждан. Мы при этом ничего не можем сделать», — сообщил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности ЗССО Владимир Никитин

Если в 2016 году комиссия рассмотрела 10 739 дел о нарушениях правил благоустройства, то в 2017 году — только 1 306. В 2017 году в Государственной думе РФ начали изучать регулирующий этот вопрос законопроект и приняли его в первом чтении. «Затем процесс отложили. Необходимо, чтобы он был возобновлён», — добавил парламентарий. По его словам, практика Верховного суда РФ направлена на защиту прав человека, но при этом нарушаются права граждан на комфортную среду.

Член Совета РФ от Свердловской области Аркадий Чернецкий возмутился положением дел. «Нам придётся в очередной раз пытаться стучаться в закрытую дверь. Каждый раз наши запросы отклоняли в правительстве. Потребность в законе очевидна: административный кодекс нужно дорабатывать и наказывать „нерях“, которые бросают свои машины на газонах», — заявил он.

«Закон направлен не на наказание, а на сохранение комфортной жизни людей», — единогласно заключили участники встречи.

Молочный кризис

И другая проблема. С начала 2018 года на Среднем Урале на рынке молочной продукции начался кризис. «Происходит серьёзное снижение закупочных цен. Так продиктовал нам ритейл, потому что полки в магазинах стали перенасыщаться, а ежемесячные убытки для молокопроизводителей оцениваются в 150 млн рублей», — рассказал председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды ЗССО Сергей Никонов

Одной из причин тревожной ситуации стало то, что в страну хлынуло дешёвое сухое молоко из стран Южной Америки, Беларуси и Казахстана. «Люди в первую очередь приобретают продукты из-за низкой цены. Сейчас нам нужно сохранить объём господдержки и даже его увеличить. И второе — создать барьер для ввоза дешёвого сухого молока в страну», — добавил Никонов.

По его словам, в 2018 году на поддержку местных производителей молочной продукции направлено 1,4 млрд рублей, из федерального — 244 млн С началом посевной кампании основное финансирование пойдёт в этот сектор, и молокопроизводителям придется непросто.

Участники встречи решили предложить депутатам Государственной думы РФ рассмотреть возможность установить квоты на импорт в страну пальмового масла и сухого молока. А также внести поправки в федеральный закон «Об образовании», чтобы обеспечить молоком в качестве дополнительного питания школьников с первого по четвёртый класс.