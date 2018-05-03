Свердловская область возьмет на баланс парк «Россия — Моя история»

Через год мультимедийный парк «Россия — Моя история» в Екатеринбурге должен стать автономным. Такие планы на заседании правительства Свердловской области озвучил замгубернатора региона Павел Креков . Пока же музей будет содержаться на деньги областной казны. Соответствующее постановление утверждено на заседании регионального кабмина 3 мая, передает "Уралинформбюро"

Документ утверждает создание государственного бюджетного учреждения культуры «Мультимедийный исторический парк „Россия — Моя история. Свердловская область“ на базе существующего музея. Министр культуры Среднего Урала Светлана Учайкина пояснила, что это позволит новому учреждению „встать на ноги“.

Мультимедийный парк „Россия — Моя история“ расположен в центре Екатеринбурга в двухэтажном здании на площади почти семь тысяч „квадратов“. Он принимает посетителей с сентября 2017 года. Парк в столице Урала является частью федерального проекта, филиалы которого открыты в 16 городах.