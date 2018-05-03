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Свердловская область возьмет на баланс парк «Россия — Моя история»
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Свердловская область возьмет на баланс парк «Россия — Моя история» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Через год мультимедийный парк «Россия — Моя история» в Екатеринбурге должен стать автономным. Такие планы на заседании правительства Свердловской области озвучил замгубернатора региона Павел Креков. Пока же музей будет содержаться на деньги областной казны. Соответствующее постановление утверждено на заседании регионального кабмина 3 мая, передает "Уралинформбюро".
Документ утверждает создание государственного бюджетного учреждения культуры «Мультимедийный исторический парк „Россия — Моя история. Свердловская область“ на базе существующего музея. Министр культуры Среднего Урала Светлана Учайкина пояснила, что это позволит новому учреждению „встать на ноги“.
Мультимедийный парк „Россия — Моя история“ расположен в центре Екатеринбурга в двухэтажном здании на площади почти семь тысяч „квадратов“. Он принимает посетителей с сентября 2017 года. Парк в столице Урала является частью федерального проекта, филиалы которого открыты в 16 городах.
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