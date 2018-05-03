Что смотреть на ivi, если у вас есть ребенок? 

Май — месяц тяжелый: сплошные праздники, подготовка к активной дачной жизни, сборы в отпуск и предстоящие летние каникулы воодушевляют и не дают расслабиться ни на секунду.
Чтобы облегчить задачу родителям, редакция собрала все премьерные мультфильмы за последние три года и рассортировала их по рейтингу. А в конце списка — пара приятных сюрпризов для взрослых.
Бесплатные:
ON Animation Studios
Хранитель Луны
Хранитель Луны (0+)
Волшебное королевство Щелкунчика (0+)
Смешарики. Легенда о золотом драконе (0+)
Жил-был кот (0+)
Колобанга. Привет, Интернет! (0+)
Забавные медвежата (0+)
Aardman Animations
Барашек Шон Барашек Шон (6+)
Савва. Сердце воина (6+)
Оз: Нашествие летучих обезьян (6+)
Крутые яйца (6+)
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня (6+)
Необыкновенное путешествие Серафимы (6+)
Мастер Фильм
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни (6+)
Крякнутые каникулы (6+)
Снежная битва (6+)
Джейк и Гиганты (6+)
Синдбад. Пираты семи штормов (6+)
Норм и Несокрушимые (6+)
Walt Disney Animation Studios
Моана
Моана (6+)
Рыбки (6+)
Рок Дог (6+)
Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение (6+)
Никита Кожемяка (6+)
Три богатыря и Морской царь (6+)
Knudsen & Streuber Medienmanufaktur
Трио в перьях
Трио в перьях (6+)
Подводная эра (6+)
Лига Watchcar. Возвращение чемпиона (6+)
Платные:
Columbia Pictures
Смурфики. Затерянная деревня
Смурфики. Затерянная деревня (0+)
LEGO Friends: Лучшие подружки (0+)
Барби и сёстры в поисках щенков (0+)
Барби: Виртуальный мир (0+)
Урфин Джюс и его деревянные солдаты (0+)
Барби: Рок-принцесса (0+)
20th Century Fox Animation
Снупи и мелочь пузатая в кино
Снупи и мелочь пузатая в кино (0+)
Том и Джерри: Шпионские игры (0+)
Школа Монстров: Призрачно (0+)
Барби: Супер Принцесса (0+)
Любопытный Джордж 3 (0+)
Флинстоуны: Борцы каменного века (6+)
20th Century Fox Animation
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
Ледниковый период: Столкновение неизбежно (6+)
LEGO Супергерои DC: Лига Справедливости — Космическая битва (6+)
Школа монстров: Добро пожаловать в школу монстров (6+)
Кунг-фу Панда 3 (6+)
Кубо. Легенда о самурае (6+)
Скуби-Ду! Лунный безумный монстр (6+)
Illumination Entertainment
Миньоны
Миньоны (6+)
Приключения Супергероев: Ледовая Битва (6+)
Скуби-Ду и KISS: Тайна рок-н-ролла (6+)
Странные чары (6+)
Сезон охоты: Байки из леса (6+)
Губка Боб в 3D (6+)
DreamWorks Animation
Дом (6+)
Монстры на каникулах 2 (6+)
Гамба в 3D (6+)
LEGO супергерои DC: Лига справедливости против Легиона смерти (6+)
LEGO супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро (6+)
Барби и космическое приключение (6+)
DreamWorks Animation
Босс-молокосос
Босс-молокосос (6+)
Маленький вампир (6+)
Принцесса Лебедь: Пират или принцесса (6+)
Школа монстров: Большой Кошмарный Риф (6+)
Школа монстров: Под напряжением (6+)
Принцесса Лебедь 7: Королевское прикрытие (6+)
Vverh
Сказ о Петре и Февронии
Сказ о Петре и Февронии (6+)
Гадкий я 3 (6+)
Мы — монстры (6+)
Чудо-Юдо (6+)
Путеводная звезда (6+)
Трон эльфов (6+)
Кинокомпания СТВ Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта (6+)
Реальная белка 2 (6+)
Дозор джунглей (6+)
Фиксики: Большой секрет (6+)
Гномы в доме (6+)
Красная черепаха (6+)
Walt Disney Pictures
В поисках Дори
В поисках Дори (6+)
Балерина (6+)
Мэри и ведьмин цветок (6+)
Принцесса Лебедь: Королевская тайна (6+)
Леонардо: Миссия Мона Лиза (6+)
Бэтмен: Дурная кровь (12+)
Реанимедиа
Девушки и танки
Девушки и танки (12+)
Кингсглейв: Последняя фантазия XV (12+)
Обитель зла: Вендетта (16+)
Звездный десант: Предатель Марса (16+)
Полный расколбас (18+)