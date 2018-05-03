Что смотреть на ivi, если у вас есть ребенок?

Май — месяц тяжелый: сплошные праздники, подготовка к активной дачной жизни, сборы в отпуск и предстоящие летние каникулы воодушевляют и не дают расслабиться ни на секунду.

Чтобы облегчить задачу родителям, редакция собрала все премьерные мультфильмы за последние три года и рассортировала их по рейтингу. А в конце списка — пара приятных сюрпризов для взрослых.

Бесплатные:

ON Animation Studios

Хранитель Луны

Хранитель Луны (0+)

Волшебное королевство Щелкунчика (0+)

Смешарики. Легенда о золотом драконе (0+)

Жил-был кот (0+)

Колобанга. Привет, Интернет! (0+)

Забавные медвежата (0+)

Aardman Animations

Барашек Шон Барашек Шон (6+)

Савва. Сердце воина (6+)

Оз: Нашествие летучих обезьян (6+)

Крутые яйца (6+)

Кунг-фу Кролик: Повелитель огня (6+)

Необыкновенное путешествие Серафимы (6+)

Мастер Фильм

Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни

Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни (6+)

Крякнутые каникулы (6+)

Снежная битва (6+)

Джейк и Гиганты (6+)

Синдбад. Пираты семи штормов (6+)

Норм и Несокрушимые (6+)

Моана

Моана (6+)

Рыбки (6+)

Рок Дог (6+)

Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение (6+)

Никита Кожемяка (6+)

Три богатыря и Морской царь (6+)

Knudsen & Streuber Medienmanufaktur

Трио в перьях

Трио в перьях (6+)

Подводная эра (6+)

Лига Watchcar. Возвращение чемпиона (6+)

Платные:

Columbia Pictures

Смурфики. Затерянная деревня

Смурфики. Затерянная деревня (0+)

LEGO Friends: Лучшие подружки (0+)

Барби и сёстры в поисках щенков (0+)

Барби: Виртуальный мир (0+)

Урфин Джюс и его деревянные солдаты (0+)

Барби: Рок-принцесса (0+)

20th Century Fox Animation

Снупи и мелочь пузатая в кино

Снупи и мелочь пузатая в кино (0+)

Том и Джерри: Шпионские игры (0+)

Школа Монстров: Призрачно (0+)

Барби: Супер Принцесса (0+)

Любопытный Джордж 3 (0+)

Флинстоуны: Борцы каменного века (6+)

20th Century Fox Animation

Ледниковый период: Столкновение неизбежно

Ледниковый период: Столкновение неизбежно (6+)

LEGO Супергерои DC: Лига Справедливости — Космическая битва (6+)

Школа монстров: Добро пожаловать в школу монстров (6+)

Кунг-фу Панда 3 (6+)

Кубо. Легенда о самурае (6+)

Скуби-Ду! Лунный безумный монстр (6+)

Illumination Entertainment

Миньоны

Миньоны (6+)

Приключения Супергероев: Ледовая Битва (6+)

Скуби-Ду и KISS: Тайна рок-н-ролла (6+)

Странные чары (6+)

Сезон охоты: Байки из леса (6+)

Губка Боб в 3D (6+)

DreamWorks Animation

Дом (6+)

Монстры на каникулах 2 (6+)

Гамба в 3D (6+)

LEGO супергерои DC: Лига справедливости против Легиона смерти (6+)

LEGO супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро (6+)

Барби и космическое приключение (6+)

DreamWorks Animation

Босс-молокосос

Босс-молокосос (6+)

Маленький вампир (6+)

Принцесса Лебедь: Пират или принцесса (6+)

Школа монстров: Большой Кошмарный Риф (6+)

Школа монстров: Под напряжением (6+)

Принцесса Лебедь 7: Королевское прикрытие (6+)

Vverh

Сказ о Петре и Февронии

Сказ о Петре и Февронии (6+)

Гадкий я 3 (6+)

Мы — монстры (6+)

Чудо-Юдо (6+)

Путеводная звезда (6+)

Трон эльфов (6+)

Кинокомпания СТВ Три богатыря и принцесса Египта

Три богатыря и принцесса Египта (6+)

Реальная белка 2 (6+)

Дозор джунглей (6+)

Фиксики: Большой секрет (6+)

Гномы в доме (6+)

Красная черепаха (6+)

Walt Disney Pictures

В поисках Дори

В поисках Дори (6+)

Балерина (6+)

Мэри и ведьмин цветок (6+)

Принцесса Лебедь: Королевская тайна (6+)

Леонардо: Миссия Мона Лиза (6+)

Бэтмен: Дурная кровь (12+)

Реанимедиа

Девушки и танки

Девушки и танки (12+)

Кингсглейв: Последняя фантазия XV (12+)

Обитель зла: Вендетта (16+)

Звездный десант: Предатель Марса (16+)

Полный расколбас (18+)