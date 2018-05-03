Резидент технопарка «Слава» принял участие во Всероссийском съезде травматологов-ортопедов 

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский съезд травматологов-ортопедов — одно из самых значимых и масштабных событий профессионального сообщества, где обсуждаются актуальные задачи развития медицинской науки и практики.
В рамках выставочной экспозиции свою продукцию продемонстрировало ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятие „ОРТЕЗ“, которое является резидентом технопарка „Слава“. Предприятием были представлены новейшие запатентованные инновационные импортозамещающие разработки — корсеты, ортопедические аппараты, которые вызвали большой интерес участников съезда. Сотрудники предприятия посетили выставку, обменялись опытом, свежими идеями и знаниями с коллегами смежных специальностей.
Напомним, АО „Технопарк Слава“ (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны „Воронцово“ в Юго-Западном административном округе.