Удивительные желейные 3D-торты

Умение создавать необычные торты пришло к Сью Бун (Siew Boon) 2 года назад. Свой первый шедевр мастерица сделала для друга на День рождения. С тех пор она начала неустанно практиковаться в сфере кондитерского искусства. И даже создала свою «Желейную академию».

В работе кондитер использует желе, молоко, красители и цветные коржи. Объемные цветы создаются путем впрыскивания в желе, где и застывают.

На каждый десерт Сью тратит не менее 4 часов, а стоимость одного шедевра составляет от 100 до 150 американских долларов.

В прошлом году у Сью диагностировали рак молочной железы и ей пришлось немного отойти от дел. Но даже во время лечения она каждый раз, когда чувствовала себя лучше, продолжала радовать своими десертами докторов, близких и родных. И уже сейчас признается, что болезнь потихоньку отступает.

Любимое занятие придает Сью силы и вызывает искреннее восхищение у тех, кому посчастливилось увидеть ее работы.