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Удивительные желейные 3D-торты
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Удивительные желейные 3D-торты 

Прелесть 1 час назад
Фото: Прелесть
Умение создавать необычные торты пришло к Сью Бун (Siew Boon) 2 года назад. Свой первый шедевр мастерица сделала для друга на День рождения. С тех пор она начала неустанно практиковаться в сфере кондитерского искусства. И даже создала свою «Желейную академию».
В работе кондитер использует желе, молоко, красители и цветные коржи. Объемные цветы создаются путем впрыскивания в желе, где и застывают.
На каждый десерт Сью тратит не менее 4 часов, а стоимость одного шедевра составляет от 100 до 150 американских долларов.
В прошлом году у Сью диагностировали рак молочной железы и ей пришлось немного отойти от дел. Но даже во время лечения она каждый раз, когда чувствовала себя лучше, продолжала радовать своими десертами докторов, близких и родных. И уже сейчас признается, что болезнь потихоньку отступает.
Любимое занятие придает Сью силы и вызывает искреннее восхищение у тех, кому посчастливилось увидеть ее работы.
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