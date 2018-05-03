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Еда, которую заботливая мать превращает в мультяшных героев
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Еда, которую заботливая мать превращает в мультяшных героев 

Прелесть 1 час назад
Фото: Прелесть
Как заставить любимое чадо есть здоровую еду? Этот вопрос легко решает Лалех Мохмеди (Laleh Mohmedi) — мать, которая сумела превратить обычную родительскую проблему в настоящий бренд.
Все началось в 2015 году, когда Лалех создала из блинчика льва для своего сына Джейкоба. Ребенок с удовольствием съел интересную пищу, а креативная мать превратилась в настоящую звезду.
В течение последующего месяца ее творения стали настолько вирусными в сети Интернет, что привлекли внимание различных телерадиокомпаний.
Так родился проект «Дневники пищи Джейкоба» (Jacob’s Food Diaries), который открывает удивительный мир мультипликационных историй Диснея, Nickelodeon, 20th Century Fox, Universal Pictures при каждом вкушении полезной пищи.
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