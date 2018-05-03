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Более сотни вологжан пострадали от укусов клещей в майские праздники
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Более сотни вологжан пострадали от укусов клещей в майские праздники 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Всего с начала сезона на Вологодчине от кровопийц пострадали более 200 человек, из них 56 — дети. Половина вологжан из общего числа повстречались с клещами в майские выходные. В Вологде за помощью к медикам по поводу присасывания клещей обратились 48 человек, из них 12 детей.
Большинство «поймали» клеща на отдыхе — дачах, лесу, прогулках в парках и скверах. Особенно активны кровососущие в мае-июне. За городом уберечься от клещей можно с помощью специальных средств и закрытой одежды. В черте города зеленые зоны обрабатывают специальным акарицидным раствором. К началу июля в областной столице дезинфекторы охватят более 700 га.
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