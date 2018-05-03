Писатель Аркадий Инин жалеет, что запрещал жене рожать дочерей

Сегодня Аркадий Инин отмечает 80-летие. В свое время он написал сценарии таких фильмов, как «Одиноким предоставляется общежитие», «На Дерибасовской хорошая погода…», «Маяковский. Два дня» и для других картин. Писатель дружит с Леонидом Якубовичем и недавно рассказал о том, какое у телеведущего любимое блюдо. Накануне дня рождения он дал откровенное интервью, в котором поделился воспоминаниями из своей жизни, а также рассказал о своей семье.

Уже 58 лет Инин состоит в браке с Инной Гуревич. «У нас была комсомольская свадьба: два ящика водки, тазик винегрета и пляски до утра», — поделился писатель. Он отметил, на бракосочетание приехала его теща и подарила туфли, которые оказались ему малы. Однако Аркадий Яковлевич не хотел обидеть женщину и проходил в тесной обуви весь день, а когда вечером разулся, то понял, что не вытащил картонки. Это стало для него первым семейным уроком. Супруга же подарила ему двух сыновей. Он счастлив с ней, хоть и не стал скрывать, что часто оказывает внимание другим женщинам.