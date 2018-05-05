В мотопараде в Москве поучаствовали более пяти тысяч байкеров 

В московском мотопараде, который состоялся в субботу, приняли участие более пяти тысячи человек. Колонна из байков стартовала на проспекте Академика Сахарова, затем проследовала по Садовому кольцу и проспекту Мира до скульптуры «Рабочий и колхозница» и через центр города отправилась на Воробьевы горы, сообщает «Интерфакс».
Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно из первых мест в мире. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве выросло по сравнению с 2014 годом почти на 40%.