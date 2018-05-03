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Власти Москвы рассказали о фан-зоне на Воробьёвых горах для ЧМ-2018
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Власти Москвы рассказали о фан-зоне на Воробьёвых горах для ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: За Калужской заставой
Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в беседе с kp.ru рассказал о фан-зоне на Воробьёвых горах для чемпионата мира по футболу 2018 года.
«На Воробьёвых горах на все дни чемпионата часть улиц станет пешеходной зоной. Их полностью перекроют для любого транспорта, кроме экстренных служб», — заявил он.
Кроме того, Гуляев сообщил, что гости столицы смогут круглосуточно обращаться в туристский колл-центр.
В городе также работают шесть туристских информационных центров, в том числе на Триумфальной площади и в парке «Зарядье».
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.
RT на русском: последние новости
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