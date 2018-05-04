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Жители района узнают о солдатском быте в Доме Ильи Остроухова
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Жители района узнают о солдатском быте в Доме Ильи Остроухова 

Управа района Арбат города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В отделе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля «Дом Ильи Остроухова в Трубниках» 10 мая состоится интерактивная экскурсия. Она называется «Город гнева. Сталинградская битва в литературе».
— Основной акцент в экспозиции сделан на описании солдатского быта: вещей, рукописей и писем. Кроме того, на мероприятии пройдет мастер-класс по складыванию писем-треугольников, — поделилась подробностями надежда Тузовская, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея.
Она добавила, что посетить мастер-классы можно будет в дополнительные дни: 19 и 20 мая.
Вход платный.
Желающих окунуться в военную атмосферу ждут в 12:00 по адресу: Трубниковский переулок, дом 17.
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