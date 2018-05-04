Жители района узнают о солдатском быте в Доме Ильи Остроухова

В отделе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля «Дом Ильи Остроухова в Трубниках» 10 мая состоится интерактивная экскурсия. Она называется «Город гнева. Сталинградская битва в литературе».

— Основной акцент в экспозиции сделан на описании солдатского быта: вещей, рукописей и писем. Кроме того, на мероприятии пройдет мастер-класс по складыванию писем-треугольников, — поделилась подробностями надежда Тузовская, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея.

Она добавила, что посетить мастер-классы можно будет в дополнительные дни: 19 и 20 мая.

Вход платный.

Желающих окунуться в военную атмосферу ждут в 12:00 по адресу: Трубниковский переулок, дом 17.