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Фото: исчезающие профессии мира
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Фото: исчезающие профессии мира 

RB.ru 56 минут назад
Фото: RB.ru
Эти фотографии показывают, какие профессии исчезают благодаря автоматизации, дешевому массовому производству и другим технологическим и социальным переменам.
Фото: Daniel Leal-Olivas / AFP / Getty
Иан Белл, фонарщик компании British Gas, проверяет газовый фонарь в историческом районе Лондона Вестминстер. В столице Великобритании работает 1500 газовых фонарей, некоторым из них уже 200 лет. Все они вручную проверяются командой из пяти человек, во главе которой стоит Иан Белл.
Фото: Daniel Leal-Olivas / AFP / Getty
65-летний Мохаммад Ашгар, водитель рикши, позирует возле своего транспортного средства в индийском городе Калькутта.
Фото: Dibyangshu Sarkar / AFP / Getty
Только здесь до сих пор разрешен этот вид транспорта, появившийся в 19 веке. В городе существуют союз рикш, который насчитывает 3000 работников. Профсоюз активно борется с попытками запретить их труд и организовывает массовые протесты.
Фото: Dibyangshu Sarkar / AFP / Getty
Ву Чи-кай занимается производством неоновых вывесок.
Фото: Philip Fong / AFP / Getty
Он является одним из последних представителей этого вида ремесленников в Гонконге, городе, где ночью всегда светло из-за тысяч светящихся вывесок.
Фото: Philip Fong / AFP / Getty
Изменения в местном законодательстве и более дешевые виды освещения привели к резкому упадку бизнеса производства неоновых вывесок.
Фотографии других профессий вы найдете в галерее:
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