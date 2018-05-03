Фото: исчезающие профессии мира

Эти фотографии показывают, какие профессии исчезают благодаря автоматизации, дешевому массовому производству и другим технологическим и социальным переменам.

Иан Белл, фонарщик компании British Gas, проверяет газовый фонарь в историческом районе Лондона Вестминстер. В столице Великобритании работает 1500 газовых фонарей, некоторым из них уже 200 лет. Все они вручную проверяются командой из пяти человек, во главе которой стоит Иан Белл.

Фото: Daniel Leal-Olivas / AFP / Getty

65-летний Мохаммад Ашгар, водитель рикши, позирует возле своего транспортного средства в индийском городе Калькутта.

Фото: Dibyangshu Sarkar / AFP / Getty

Только здесь до сих пор разрешен этот вид транспорта, появившийся в 19 веке. В городе существуют союз рикш, который насчитывает 3000 работников. Профсоюз активно борется с попытками запретить их труд и организовывает массовые протесты.

Фото: Dibyangshu Sarkar / AFP / Getty

Ву Чи-кай занимается производством неоновых вывесок.

Фото: Philip Fong / AFP / Getty

Он является одним из последних представителей этого вида ремесленников в Гонконге, городе, где ночью всегда светло из-за тысяч светящихся вывесок.

Фото: Philip Fong / AFP / Getty

Изменения в местном законодательстве и более дешевые виды освещения привели к резкому упадку бизнеса производства неоновых вывесок.

Фотографии других профессий вы найдете в галерее:

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