Выставка стекла и посуды Ambiente: 15 самых интересных новинок

Выставка Ambiente задаёт тенденции в декоративной сфере. Традиционно главная тема на Ambiente — посуда и стекло. Для профессионалов отрасли (закупщиков, консультантов, декораторов, арт–директоров торговых сетей) Франкфурт обязателен для посещения. Здесь кипят сделки и заключаются договора, происходит отбор модных направлений для покупателей. Как и в интерьерном дизайне в целом, в посудном дизайне наблюдается сильное тяготение к современной, если не сказать авангардной эстетике: футуристичные формы, напоминающие оригами или органические образования: молекулы, кристаллы, брашированную поверхность. Стол модно сервировать тарелками не только разных цветов и с различным оформлением, но и с разными формами. «Сервиз» вытесняется — утверждается «сет», коллекция, собранная словно по случаю, по настроению. Стимулом и целью становятся атмосфера, флёр, эмоция. Декор (и посуда как его важная часть) выполняет коммуникативную, социальную роль. Потребность современного человека — даже в повседневной жизни получать настроенческую подпитку, ощущать атмосферу творчества, «жить в окружении дизайна» каждую минуту.

1. Тарелка Brillance Fleurs des Alpes

2. Кофейный набор TAC1

3. Тарелка из сервиза La Scala del Palazzo

4. Бокал The Snaps Devil

5. Блюдо Carat

6. Бокал для вина Miss Him 7. Бокал для шампанского Club

8. Посуда Sabina

9. Ваза Core

10. Тарелка Mesh Colours Forest

11. Настенная декоративная тарелка Faces James

12. Блюдо Ananasblatt

13. Десертные ложки от компании «Русские самоцветы»

14. Вазы Art Glass

15. Бокал для вина Club