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С. Собянин поздравил с 80-летием сценариста А. Инина
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С. Собянин поздравил с 80-летием сценариста А. Инина 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: MosDay.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму заслуженному деятелю искусств РСФСР, сценаристу Аркадию Инину в связи с его 80-летием. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Талантливый писатель и сценарист с неподражаемым чувством юмора, вы вносите яркий вклад в развитие отечественной культуры. Вашими рассказами и зарисовками зачитываются несколько поколений любителей сатиры. Эстрадное искусство невозможно представить без ваших зажигательных и остроумных монологов. По вашим сценариям сняты десятки кинокомедий и других замечательных фильмов. А юмористическая программа «Вокруг смеха», в создании которой ваша большая заслуга, на протяжении многих лет была одной из самых популярных передач на нашем телевидении»», — говорится в телеграмме.
Сценарист А. Инин родился 3 мая 1938 г. в Харькове. В 1960 г. окончил Харьковский политехнический институт по специальности «инженер-электромеханик». В 1970 г. стал выпускником сценарного факультета ВГИКа.
По сценариям А. Инина поставлено более 40 кинофильмов, в том числе «По улицам комод водили» (1978), «Однажды двадцать лет спустя» (1980), «Отцы и деды» (1982), «Одиноким предоставляется общежитие» (1983) и другие. А. Инин был одним из основателей популярной юмористической телепередачи «Вокруг смеха» (выходила в 1978–1991 гг.).
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