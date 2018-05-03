Курянке нужна помощь в борьбе с тяжёлым заболеванием

До 1 июня Карине Спиридоновой нужно собрать 1 миллион 800 тысяч рублей для проведения операции в Германии

В 2014 году у Карины обнаружили опухоль огромных размеров в мягких тканях. Девушке поставили диагноз — экстраабдоминальный фиброматоз (агрессивной формы). Для лечения курянку направили в столичный онкоцентр им. Блохина. Решением консилиума ей назначили курс лучевой и химической терапии. В течение двух лет Карина проходила лечение.

— В 2016 году опухоль дала рост и уже захватила область малого таза. На данный момент единственное выход — это очень сложная операция, — пояснила девушка. — Благодаря клинике имени Пирогова в Санкт-Петербурге, где мне посчастливилось пройти консультацию, нашлось решение. Провести операцию в Германии. К сожалению, в России такое мне не могут предложить. На операцию в Германии требуется большая сумма денег, которой нет ни у меня, ни у моей семьи.

Тогда 28-летняя Карина приняла решение обратиться ко всем неравнодушным землякам.

— У меня есть прекрасный муж. Мы очень хотим детей, но моё заболевание не дает мне возможности стать мамой. Я очень верю, что буду ходить на своих ногах и возможно Бог подарит нашей семье ребёнка, — делится Карина.

Необходимую для операции сумму нужно собрать до 1 июня.

По всем вопросам можно звонить Карине по телефону 89107157972.

Или по телефонам — 89192152238/89045246711 — Анжела Илларионовна (мама).

Группа ВК https://vk.com/karinaspiridonova

Реквизиты для перечисления средств:

счёт: 40817810033000565285

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