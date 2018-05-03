Серьезных нарушений не выявили при строительстве ТЦ в Павловском Посаде

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства торгово-выставочного центра в подмосковном Павловском Посаде, серьезных нарушений выявлено не было, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проверил ход строительства торгово-выставочного центра в Павловском Посаде на проезде Каляева. Сотрудниками ведомства отмечено, что возведение объекта ведется в соответствии с графиком, все замечания устранены в ходе проверки», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, на объекте площадью 3,505 тысячи квадратных метров ведутся работы по внутренней отделке и монтаж внутренних инженерных сетей. В состав помещений торгово-выставочного центра вошли: экспозиционно-выставочные залы, помещения для мастер-классов, видеозал на 100 мест, залы тематических выставок, помещение хранения экспонатов, кафе и помещения служебно-технического назначения.

Застройщиком торгово-выставочного центра народных промыслов является ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Возведение центра позволит создать более 30 новых рабочих мест.

Плановое завершение строительства объекта — четвертый квартал 2018 года.