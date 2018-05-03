Ещё
Серьезных нарушений не выявили при строительстве ТЦ в Павловском Посаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серьезных нарушений не выявили при строительстве ТЦ в Павловском Посаде 

РИАМО 14 минут назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства торгово-выставочного центра в подмосковном Павловском Посаде, серьезных нарушений выявлено не было, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проверил ход строительства торгово-выставочного центра в Павловском Посаде на проезде Каляева. Сотрудниками ведомства отмечено, что возведение объекта ведется в соответствии с графиком, все замечания устранены в ходе проверки», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
По его словам, на объекте площадью 3,505 тысячи квадратных метров ведутся работы по внутренней отделке и монтаж внутренних инженерных сетей. В состав помещений торгово-выставочного центра вошли: экспозиционно-выставочные залы, помещения для мастер-классов, видеозал на 100 мест, залы тематических выставок, помещение хранения экспонатов, кафе и помещения служебно-технического назначения.
Застройщиком торгово-выставочного центра народных промыслов является ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Возведение центра позволит создать более 30 новых рабочих мест.
Плановое завершение строительства объекта — четвертый квартал 2018 года.
РИАМО: последние новости
В Москве 15 мая состоится гала‑концерт фольклорного конкурса «Казачий круг» Табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными» вернут на Патриаршие пруды 28 апреля Форум по хлебопечению «Хлеб – это мир» пройдет в Москве 15–17 мая
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Куда исчезают дети-актеры
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли5
Фильмы, которые нужно посмотреть с ребенком 9 мая1
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение