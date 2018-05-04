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Строительство торгово-выставочного центра в Павловском Посаде планируются завершить в октябре-декабре
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Строительство торгово-выставочного центра в Павловском Посаде планируются завершить в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подомсковья проверило ход строительства торгово-выставочного центра в Павловском Посаде, которое планируют закончить в IV квартале 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проверил ход строительства торгово-выставочного центра, расположенного по адресу: Павловский Посад, проезд Каляева. Отмечено, что возведение объекта ведется в соответствии с графиком, все замечания устранены в ходе проверки. Плановое завершение строительства объекта — IV квартал 2018 г.», — сказал А. Гарибян.
Как поясняется, что площадь объекта составит 3 тыс. 505 кв. м. В состав помещений торгово-выставочного центра входят экспозиционно-выставочные залы, помещения для мастер-классов, видеозал на 100 мест, залы тематических выставок, помещение хранения экспонатов, кафе, помещения служебно-технического назначения.
«На объекте ведутся работы по внутренней отделке, ведется монтаж внутренних инженерных сетей», — уточнил А. Гарибян.
В пресс-службе добавили, что застройщиком торгово-выставочного центра является ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура».
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