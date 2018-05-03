«Должен появиться единый дизайн-код» — Владимир Панов планирует изменить парк «Швейцария»

Сегодня глава города Владимир Панов встретился с директором парка «Швейцария» для осмотра заведений, находящихся на территории парка. Визит связан с просьбой жителей Приокского района и с намерением мэра изменить концепцию этого места — к концу года Владимир Панов пообещал представить проект благоустройства данной территории и начать работы уже в 2019 году.

Сейчас в парке работают десять кафе и ресторанов — как одноэтажные с летними верандами, так и двухэтажные. Они не должны стоять на фундаменте и превышать выделенную им площадь, однако именно эти нарушения выявил градоначальник. Девять заведений было убрано за последние несколько лет.

— Есть нормативная база, почему вы считаете это не объектом социального строения?, — спрашивает глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

— Потому что у него нет фундамента и здание свободно разбирается, — отвечает директор парка «Швейцария» Елена Хабарова

— Я не вижу запчастей этого здания, — утверждает Владимир Панов. — Есть абсолютно нормальные здания, как прямо передо мной (кафе «Натали» — Прим. ред.), так и слева от меня (кафе «Давос» — Прим. ред.). Где они разбираются? Это же не «Лего». Это можно назвать коттеджем, здесь жить можно. Я ни за что не поверю, что там нет фундамента.

Некоторые строения находятся на территории парка «Швейцария» без привязки к месту или они вообще не указаны на схеме, как произошло, например, с небольшими будками, подготовленными к рождественским праздникам. Помощник директора отметил, что у них нет чёткой привязки объектов к месту, а будки перенесли для открытия летнего сезона совсем недавно, убрав их с главной площади.

— Я хочу обратить внимание ещё вот на это место (параллельно кафе «Давос» — Прим. ред.), — отметила директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода Ирина Егорова . — Должна стоять тележка с мороженым по схеме, а стоит тир. У каждого места всегда есть план привязки.

За всю территорию парка город получает 176 тысяч рублей в год — с доходов этого места. Это фиксированная ставка за благоустройство, как отметил Владимир Панов. Для размещения объектов торговли они должны быть включены в схему НТО (нестационарный торговый объект), иначе они находятся на территории парка незаконно. Общий доход «Швейцарии» со всех заведений, зоопарка и парка аттракционов — 39 миллионов рублей в год, которые тратятся на благоустройство парка, выплату заработной платы и т. д.

Директор парка Елена Хабарова предоставила Владимиру Панову бумаги из БТИ на эти заведения и результаты проверок по их размещению.

— Обычно, когда докладывают о нарушениях, мы проводим проверку и в отношении должностного лица, допустившего эти нарушения, предпринимаются меры дисциплинарного характера или вплоть до прекращения трудовых отношений, — заявил Владимир Панов. — Поэтому я даю вам несколько дней, чтобы вы отработали эти нарушения с департаментом экономики.

По итогам визита глава Нижнего Новгорода дал соответствующие распоряжения и рассказал о будущем парка «Швейцария».

— Нарушения есть, порядка намного меньше, чем хотелось бы, — отметил Владимир Панов. — Относительно тех минидворцов, которые здесь стоят — вопрос не в том убрать их или нет, а в том, каким будет парк «Швейцария». В следующем году парк получит очень серьёзный шаг вперёд по сравнению с тем, что было раньше. До конца года будет разработана концепция. Будет проведено общественно обсуждение — проект покажут жителям, они выскажут своё мнение. Возможно мы будем полностью пересматривать процесс возникновения НТО, потому что все кафе и рестораны в парке «Швейцария» очень разные. Кому что нравилось, то он и строил. А всё-таки город должен развиваться иначе — должен появиться единый дизайн-код.