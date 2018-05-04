У половины работающих объектов в парке «Приокский» нашли нарушения

В 15 из 29 работающих в парке «Приокский» объектов нашли нарушения. Об этом рассказала директор департамента экономического развития предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода Ирина Егорова главе города Владимиру Панову, приехавшему в парк с проверкой.

Ранее на состояние парков и скверов Нижнего Новгорода мэру пожаловались местные жители на встречах в Автозаводском и Приокском районах. После этого глава города и поручил провести проверку.

«В ходе проверки каждое предприятие общественного питания было измерено: и площадь самого нестационарного объекта торговли, и площадь прилегающего кафе. Данные сравнили со схемой, которая была утверждена постановлением администрации города. Выявили нарушения: из 29 работающих объектов у 15 есть нарушения либо по заявленным площадям, либо по специализации. Например, на центральной аллее парка должна быть тележка с мороженым, а там стоит тир. Кроме того, у части объектов есть признаки капитальных строений, что противоречит законодательству», — подчеркнула Ирина Егорова.

«Нарушения есть. Порядка, к сожалению, намного меньше, чем хотелось бы. В настоящий момент по парку «Приокскому» поставлена задача в ближайшее время устранить замечания и по занимаемым площадям, и по схемам размещения, и относительно тех минидворцов, которые здесь стоят», — добавил Панов.

По словам мэра, в ближайшее время будет готова концепция развития парка, которую эксперты Института развития городской среды обсудят вместе с жителями. Работы в парке начнутся в слудующем году. Тогда же парк планируют включить в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» с привлечением федеральных и региональных средств.

Панов также отметил, что у подобных объектов должен быть единый дизайн-код, они должны быть сделаны в одном стиле. При этом в городе появится дирекция по управлению парками и скверами со своей материальной базой, техникой, которая и будет нести ответственность за содержание парков.