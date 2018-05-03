«Бассейн в воронке от снаряда». Как жили архангельские дети войны?

Совсем скоро вся страна будет праздновать 9 мая, День Победы. И пока мы думали, о ком или о чём будем писать к этой дате, к нам в редакцию пришёл житель Архангельска Борис Мокиевский. «А вы знаете, кто такие дети войны»? — с порога задал он вопрос.

Борис Николаевич рассказал, как выживали во время войны они, малыши, как трудно было их матерям…

Остались живы

«Я помню немного. Я ведь родился в 1940-м, и мне было всего-то пять лет, когда война закончилась, — рассказывает архангелогородец. — Но кое-что всё-таки осталось в памяти».

Борис Николаевич всё детство провёл на архангельском острове Краснофлотском, где его семья занимала одну из комнат двухэтажного барака № 9: отец, мать, сестра и он. Отец его работал бригадиром конопатчиков — это рабочие, которые конопатили суда для архангельского порта. Условия были тесными: кроме семьи Мокиевских в доме жила ещё 21 семья, вокруг было много детей.

Женщины были простыми домохозяйками, но когда началась Великая Отечественная война и все мужчины ушли на фронт, конопатчиками пришлось стать уже им. «Отца я помню только по рассказам матери, — говорит Борис Николаевич. — Он не вернулся, воевал под Ленинградом, на станции Мга».

Когда война началась, Архангельск бомбили с самолётов — в основном снаряды предназначались для центра города и для порта Бакарица, где тогда проходили американские и английские суда, но и Краснофлотскому доставалось. «Я хорошо помню гул самолётов и ещё момент, когда мама вышла в коридор, держа меня на руках, закутанного в какое-то одеяло, а рядом стояла сестра. Это был 42-й или 43-й год, — вспоминает Борис Николаевич. — Много позже я расспрашивал маму про бомбёжки. И именно в тот раз, который я запомнил, она не побежала в укрытие, призналась: всё равно, что там, что тут погибать. Но мы в итоге остались живы».

Грызли печку

На Краснофлотском во время войны стояли зенитки, которые старались уничтожить самолёты противника. А на земле после бомбёжек тогда остались три больших воронки — метра по 3-4 глубиной. «Нам, пацанам, было интересно, мы даже по весне купались в этих воронках, когда снег таял, а вода нагревалась. А позже, уже в школе, мы катались по склону воронок на лыжах. Но сейчас и не разберёшь уже, где они находились, — всё заросло».

Я спрашиваю — ощущался ли в то время на острове голод? «Помню, мы ели картошку, — тяжело вздыхает Борис Николаевич. — Она плохо росла — мелкая-мелкая была, её жарили на рыбьем жире. А в основном мы утоляли голод жмыхой, жмых — это продукт, который получается после отжима растительного масла из семян. Вообще, ею кормили коров и лошадей, но её никто не охранял, мы и брали. Была она кукурузная и подсолнечная — вкусно было, нам больше нравилась подсолнечная. Сахар был небольшими кусками — если ты его достал, то растягивал надолго: откусишь, спрячешь, потом ещё по чуть-чуть. А ещё у нас в доме была общая печка, где женщины варили и стирали. И некоторые ребята, которым, им, видимо, не хватало витаминов и минералов, грызли её».

«Ребёнок войны» признаётся, что не помнит, как именно наступил День Победы. Помнит только, что в эти дни люди сильно радовались. Зато он видел, как солдаты приходили с войны. «Многие возвращались с орденами, — говорит он. — Женщины бежали к ним, обступали со всех сторон так, что даже жена не могла подойти к нему, чтобы обнять. Все спрашивали: „А где мой? Видел, не видел?“ А один из вернувшихся солдат, Кичёв его фамилия была, нас, шпану, строил на мостовых и командовал — „Ребята, становись! Напра-во! Нале-во!“, всё никак не мог перестроиться на мирную жизнь.

Диверсант и конфеты

После войны не один Северодвинск оставался секретным. В Архангельске, как оказывается, тоже нужно было быть внимательным. „Был случай, который, правда, помню только я. Это был 1951-52-й год, — рассказывает Борис Николаевич. — Мы со всеми детьми играли, была зима. Видим — со стороны Левого берега идёт женщина. Закутанная, губы накрашены. Спрашивает: „Как пройти на третий лесозавод?“ А третий лесозавод бомбили раньше. А мы голодные, говорим ей: „Тётя, а ты нам конфет купишь?“. Она согласилась, и мы пошли ей показывать дорогу. А на берегу раньше стоял буфет, где как раз конфеты и продавались. Мы ей показали, она вошла. Ждём её, ждём — не выходит, и всё. А потом выходит начальник пожарной охраны и ведёт её под прицелом пистолета. Мы бежим за ним и давим на жалость: „Ну, дя-а-а-денька! Она нам конфет должна!“ А он строго так: „Идите домой, какие вам конфеты ещё?“ И оказалось, что это был диверсант, который замаскировался под женщину и хотел попасть на завод“.

Когда Борис подрос, пошёл учиться в архангельскую школу № 29 и окончил семилетку в 1955 году. „Мама мне говорила — иди в 8-й класс, но я не пошёл. Было очень сложно, она с утра до вечера работала накладчиком на баржах. И я решил, что тоже пойду работать, — продолжает он. — Раньше было как-то проще такие вопросы решать: мне было 15 лет, я пошёл в траловый флот учеником машиниста“. Дальше в биографии Бориса Николаевича — служба 4 года на Балтийском флоте, комсомольские стройки в Сибири, учёба в Омском институте физкультуры и работа спортивным тренером.

В Архангельск Борис Николаевич вернулся в 1980-м году. Вначале он работал в добровольном спортивном обществе „Водник“. А в 90-х пришёл на Краснофлотский, в свою родную школу, и работал учителем физкультуры. „Всё очень хорошо шло, — рассказывает он. — Наши ребята были призёрами и в майской эстафете, и в других видах спорта. Но пришли люди, которые разобрали эту школу, и ничего не осталось. А сейчас приезжаешь — такая грязь, дети бегают по гаражам, курят. Бардак, одним словом“.

Борис Николаевич до сих пор не отчаивается найти могилу своего отца. „Я ездил и на станцию Мга, где он служил. Там очень много братских могил. Я все могилы прошёл, вчитывался в фамилии на мемориальных табличках, даже имена наших краснофлотских мужиков нашёл, но нашей фамилии не было… Но я продолжаю искать отца“.

А ещё он хочет побольше узнать о тех жителях Краснофлотского, кто воевал. „С некоторыми из одноклассников мы общаемся, но не очень плотно. У одной из них, Люды Филимоненко отец герой Советского Союза. Мне хотелось бы собрать наших ребят и спросить — где воевали их отцы, что они помнят? Ведь никто ничего сейчас не знает — если бы раньше был „Бессмертный Полк“, тогда бы осталось, конечно, больше информации. Может быть, те, кто ещё жив, прочитают и обратятся к вам?“.