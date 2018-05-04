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Участники танцевальной студии из центра «Рубеж» в Кузьминках выступят на международном фестивале
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Участники танцевальной студии из центра «Рубеж» в Кузьминках выступят на международном фестивале 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Подготовку к участию в международном фестивале начали участники студии танца «NaLIni» из многопрофильного молодежного центра «Рубеж» в Кузьминках. Как сообщили в администрации центра, фестиваль «Orient Fest Black Sea» состоится в Болгарии в июне.
«Будем участвовать в гала-концерте, судействе и проводить мастер-класс по групповой импровизации для представителей практически всего света. В настоящее время упорно готовимся», — говорится в сообщении.
В «Рубеже» отмечают, что танцорам студии предстоит встреча и активная работа в жюри конкурса и на сцене с соперниками из большого количества стран. Среди них — Египет, Бразилия, Сербия, Румыния, Германия, Швейцария, Болгария и многие другие. (ак)
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