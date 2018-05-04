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Стало известно, кто ещё выступит на «Нашествии 2018»
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Стало известно, кто ещё выступит на «Нашествии 2018» 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Организаторы ежегодного фестиваля рок-музыки «Нашествие», отмечающего в этом году 20-летний юбилей, раскрыли имена ещё нескольких музыкантов, которые порадуют публику своими сетами в 2018 году.
К заявленным ранее участникам фестиваля присоединились Mgzavrebi, Zdob si zdub, Аффинаж, Вадим Самойлов и СЛОТ, которые выступят на главной сцене.
Малую сцену пополнят группы Пошлая Молли, Мегаполис, Эпидемия, Distemper, Тролль Гнёт Ель, Отава Ё, 7раса, Йорш, 7000$ и Голос Омерики.
Полное расписание «Нашествия 2018» пока еще не объявлено, но известно, что этим летом на фестивале сыграют такие группы, как «Алиса», «Сплин», «Секрет», «Ночные снайперы», «Ария» и другие. Кроме того, стало известно, что именно на «Нашествии 2018» свой творческий путь завершит группы «Кукрыниксы».
Справка «СП»
Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года. Сначала фестиваль проводился на закрытой площадке, а потом — под открытым небом. В разные годы на фестивале выступали «Агата Кристи», «Чайф», «Ария», «Король и шут», «Мумий Тролль» и другие рок-группы. «Нашествие» 2018 пройдет в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа.
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