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В Нижневартовске реставрируют судно XVIII века
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В Нижневартовске реставрируют судно XVIII века 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В конце девяностых годов на берегу протоки Кирьяс (Нижневартовский район) было обнаружено старинное судно длинной 34 метра.
«Судно оказалось слишком большим и его вновь засыпали землей до лучших времен, — рассказывает археолог из Нижневартовска Анна Скоробогатова. — Но всё это время река активно продолжала размывать корабль, поэтому мы приняли решение спасти его».
Спустя 20 лет археологи откопали барку (речное судно) из земли для дальнейшего его восстановления.
На протяжении нескольких лет краеведческий музей Нижневартовска ведёт реставрационные работы барки. Предполагается, что это торговое судно, сообщает Ugra-news.ru.
На данный момент носовую часть лодки уже восстановили, это около 1/8 части её длины. Она находится в музее.
Предполагается, что остальные работы по восстановлению займут около 6-7 лет, после чего отреставрированное судно поместят или в музее города или на берегу реки в специально построенном ангаре.
Учёные говорят, что найденное судно могли построить в Тобольске или в более южных районах в конце XVIII — начале XIX веков.
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