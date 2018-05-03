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В библиотеке на 1-й Новокузьминской дети узнали о жизни писательницы Веры Чаплиной
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской дети узнали о жизни писательницы Веры Чаплиной 

Управа Рязанского района 1 час назад
Литературная встреча «Зоопарк Веры Чаплиной», посвященная 110-летию со дня рождения писательницы, состоялась в детской библиотеке №104 на 1-й Новокузьминской. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Ребята узнали о жизни писательницы, ее работе в Московском зоопарке, а также ознакомились с книгами, рассказывающими о питомцах и воспитанниках Чаплиной — львице Кинули, белом медвежонке Варежке и многих других, — добавила Анастасия Лунева.
Напомним, что библиотека №104 располагается по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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