Grand Piano взял гранд паузу

Первый тур очных прослушиваний молодых пианистов, включающий по требованиям программы разно-стилистические произведения западной и русской музыки, подтвердил слова «патрона» конкурса Дениса Мацуева , что нас ждет «битва титанов». Профессиональный уровень молодых музыкантов очень высок во всех смыслах. Это не просто технически оснащенные виртуозы, но, подчас, уже музыкальные личности, прорывающиеся сквозь «приложенную руку» своих педагогов. Все 15 ребят, титулованные лауреатствами, увенчанные наградами многочисленных конкурсов, имеют большой опыт сценических выступлений. Это молодые артисты с богатой конкурсно-концертной биографией. Они уже почувствовали вкус к сцене, испытали любовь публики. И все они вызывают восхищение в первую очередь своим трудолюбием и только потом талантом. Талант — это и есть труд. Борис Петрушанский (справа). Фото: vk.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Репертуар — абсолютно «взрослый» и по количеству, и по качеству. Последняя, 32-я соната Бетховена, часть 1 с фугой, сыгранная Романом Борисовым или 9 соната Скрябина, прозвучавшая в исполнении Евгения Евграфова, требуют серьезного музыкантского «проживания», осмысления. Прелюдии и этюды-картины Рахманинова, рассчитанные на большую, пианистически совершенную кисть руки автора, исполнял каждый второй состязующийся. Руки у всех ловкие, быстрые, выносливые. Этюд «Тарантелла» Амлена и «Полет шмеля» Римского-Корсакова в транскрипции Циффры, исполненные Валентином Малининым сорвали аплодисменты зала. И никого не оставил равнодушным 12-летний Егор Опарин. Действительно, все участники уже готовые победители. Пётр Палечный. Фото: vk.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

В выходной для конкурсантов день члены жюри Grand Piano Competition Борис Петрушанский (Россия), Петр Палечный (Польша), Станислав Юденич (США) проводили мастер-классы с молодыми и маленькими пианистами, учениками музыкальных школ. Три мэтра показали свой индивидуально-неповторимый стиль общения с учеником, познакомили с различными исполнительско-педагогическими направлениями и пианистическими школами. Три ярчайших личности представляли разные поколения и национальности. Это было непередаваемо интересно-познавательно и вдохновляюще-зовуще в мир искусства для сидящих за роялем учеников и слушателей в зале. Фото: vk.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Борис Петрушанский — представитель величайшей традиции советской пианистической школы, «клана» Генриха Нейгауза, его последний ученик и студент другого гениального музыканта Льва Наумова . Эти «мастодонты» педагогики всегда общались со своими учениками на равных, как с коллегами. Возбудить творческую энергию, воспламенить воображение, заставив почувствовать от этого невообразимое удовольствие, почти душевный и интеллектуальный экстаз, который заставит воплотить, реализовать творческие задачи. Мастер-класс Бориса Всеволодовича был в духе Генриха Густавовича — это театр одного актера, оратора с энциклопедическими экскурсами, артистическими байками, подтвержденными личными показами музыкальных примеров. А Рахманинов! Как профессор расчленил многослойную, перенасыщенную фактуру композитора, растолковал, расчертил образные параллели, вдохнул многоуровневые смыслы. Мастер. И не возникло ощущения «из пушки по воробьям», мудрая доступность. Все легко растащить на цитаты, например: «Над Моцартом можно и нужно заниматься всю жизнь… Не забывайте о мангеймской „ракете“… Все равно кто-то сыграет быстрее вас…» Фото: vk.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Польский «спикер» Петр Палечный передавал, что называется, из первых рук национальную традицию шопеновского интерпретирования. Голова и душа — призыв профессора к любой музыке, особенно к заигранному utube'овскому репертуару Шопена. Ярый противник манерничанья, неоправданности и необоснованности прочтения, лучше сказать, «недочтения» партитуры. Мягко-сердечная манера общения пана Петра пленяла аудиторию.

Противоположно-конкретный стиль контакта с учеником и слушателем продемонстрировал Станислав Юденич, молодой, энергичный, в полном расцвете, американский профессор с русскими фортепианными корнями. Деловитый и динамичный, он нежно и, по-русски, душевно представил своего учителя Дмитрия Башкирова , присутствовавшего в зале. От всей аудитории требовалось непрекращающееся напряжение внимания. Слово, жест, взгляд, вздох, реакция Юденича на игру ученика несли колоссальный посыл информации, мгновенно облекаемой профессором в точное слово. Он «копал» в самые недра проблемы, без преувеличения прерывая на каждой ноте и добиваясь результата: «Концы пальцев связаны с сердцем.» Станислав Юденич. Фото: vk.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Борис Петрушанский, Петр Палечный, Станислав Юденич, все по-разному, личностно-индивидуально, но одинаково непререкаемо дали главный урок мастер-класса — умение смотреть в партитуру и всегда задавать себе вопрос: «Почему?»

Борис Всеволодович Петрушанский после встречи охотно ответил нам на вопрос, чтобы он не пожелал и пожелал участникам конкурса на следующем этапе:

"Я бы им не пожелал огорчиться, если сложится что-нибудь не так с проходом после финального тура в гала-концерт. Не пожелал бы, чтобы они расстроились и приняли бы свой непроход за недоброжелательство со стороны жюри. Мы их всех очень любим. Но останется пятеро лучших, один из которых будет премирован Гран-при. Не пожелал бы, чтобы они опускали руки, отчаивались.

А что бы я им пожелал? Всего остального — еще больше любви к музыке, требовательности к самим себе. Пожелал бы постоянного, неуклонного расширения кругозора, что крайне важно, чтобы уйти от чистого ремесленничества в сферы познания мира и представления себя самих, искусства, музыки, сочинений, которые они играют, частью некоего культурного пространства. Без этого невозможно. Не пожелал бы, чтобы они оставались просто ремесленниками, а становились бы артистами, большими артистами. Я думаю, что у них это все будет. "