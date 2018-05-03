Андрей Воробьев оценил качество капитального ремонта кинотеатра «Мир» в Шаховской

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в городской округ Шаховская оценил качество капитального ремонта кинотеатра «Мир».

Здание кинотеатра было построено еще в 1984 году. Зрительный зал был рассчитан на 200 мест, а фильмы демонстрировались при помощи пленочного киноаппарата. Четверть века спустя оборудование полностью износилось, стены и перекрытия начали разрушаться, коммуникации тоже пришли в негодность. Поскольку денег на восстановительные работы в местном бюджете не было, в 2013 году кинотеатр закрыли. Город утратил огромный пласт культурной жизни.

В 2015 году Фонд кино провел в рамках всероссийской программы поддержки кинотеатров в малых и средних городах конкурс на получение субсидий из федерального бюджета. «Мир» подал заявку на участие и оказался в числе победителей, благодаря чему получил 5 миллионов рублей для приобретения и установки современного кинооборудования.

Сразу после этого администрация городского округа Шаховская приняла решение о капитальном ремонте здания, выделив на его проведение 17 миллионов рублей из муниципального бюджета. Реконструкцию провели в сжатые сроки, и уже в августе 2016 года состоялось торжественное открытие обновленного кинотеатра.

Мы работаем с 16 кинокомпаниями. Мы работаем с ними напрямую, без посредников. И работаем «первым экраном», что очень важно для кинотеатра-однозальника

В зале на 150 мест установили удобные кресла, провели отделку всех внутренних помещений, покрасили фасад здания. При реконструкции особое внимание уделили доступности среды для людей с ограниченными возможностями. Перед входом в здание смонтирован пандус, в зале обустроены специальные места для колясок. Теперь фильмы в кинотеатре демонстрируются на высокотехнологичном оборудовании с возможностью показа в цифровом формате, включая 3D. После ремонта заметно выросла посещаемость кинотеатра. С августа 2016 года по март 2018 в «Мире» прошло 5572 сеанса, на которых побывало более 86 тысяч зрителей.

На сегодняшний день мы являемся единственным кинотеатром на три района: Лотошинский, Волоколамский и Шаховская. К нам очень много приезжает гостей, особенно в каникулы и праздничные дни — Елена Башкирова директор МУК ЦКТД «Мир».

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