«Виновных накажем»: в челябинском кафе извинились перед инвалидами, которых выставили на улицу

В Челябинске из кафе Pretty Betty (входит в развлекательный холдинг «Мегаполис» . — Прим. автора), вывели на улицу молодых людей с ограниченными возможностями, приняв их за пьяных. Друзья парня и девушки рассказали о случившемся в социальных сетях. Заведение пообещали проверить общественники.

Историю предал огласке друг молодой пары. На своей странице в социальных сетях он написал, что инвалидов выставили в майские праздники из кафе Pretty Betty на Кировке. По его словам, девушку приняли за пьяную, потому что у нее проблемы со зрением и походкой. Но позже он удалил свой пост, объяснив это тем, что конфликт исчерпан.

Тем не менее к истории уже подключились общественники. Доступность заведения для людей с ограниченными возможностями проверят активисты «Молодой Гвардии Единой России». В случае нарушений акт проверки передадут в прокуратуру

— Мы не оставим эту ситуацию без общественного контроля и внимания. После проверки будет проведен ещё один тест, чтобы убедиться, что мы были услышаны и все замечания, если они будут, были устранены. Что касается работников этого кафе, мы проведем с ними беседу, — прокомментировал руководитель челябинского отделения «Молодой Гвардии» Максим Голощапов.

Генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский в беседе с корреспондентом 74.ru признал вину своих сотрудников и принёс извинения пострадавшим посетителям.

— Надо признать, что случилась некорректная история, — заявил Александр Одольский. — Это было вечером в выходной, когда в зале было много людей. Менеджер увидела эту пару со спины. Ей показалось, что они пьяные и не должны находиться в кафе. Не разобравшись в ситуации, что это люди с ограниченными возможностями и просто так выглядят, она дала распоряжение охраннику их вывести на улицу. Это полностью вина персонала, идёт внутреннее расследование. По его результатам будем либо наказывать людей, либо с ними расставаться. Это не политика заведения, мы с людьми с ограниченными возможностями работаем много лет. И в кино приглашаем, и на колесо. Просто в данном случае сотрудники неправильно сработали. Стечение обстоятельств какое-то.

По словам генерального директора холдинга, менеджер и охранник сейчас пишут объяснительные. А с молодой парой связались, им принесли извинения и пригласили в гости за счёт кафе.