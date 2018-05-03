Урок мужества «Героев помним имена» прошел в колледже на Преображенке

Студенты Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №21 почтили память летчика-героя Виктора Талалихина

В этом году отмечается столетие со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-аса Виктора Талалихина. Студенты КИГМ №23 вспомнили его подвиг. Именно он первый в Великой Отечественной войне совершил таран вражеского бомбардировщика в небе над Москвой. Случилось это ночью 7 августа 1941 года. Пилот подвел свой истребитель вплотную к хвосту «Хе-111» и рубанул по нему винтом, несмотря на то что сам был ранен в руку. Виктор Талалихин остался жив — ему удалось катапультироваться. Он погиб в бою 27 августа 1941 года.