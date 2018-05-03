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Урок мужества «Героев помним имена» прошел в колледже на Преображенке
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Урок мужества «Героев помним имена» прошел в колледже на Преображенке 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Студенты Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №21 почтили память летчика-героя Виктора Талалихина.
В этом году отмечается столетие со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-аса Виктора Талалихина. Студенты КИГМ №23 вспомнили его подвиг. Именно он первый в Великой Отечественной войне совершил таран вражеского бомбардировщика в небе над Москвой. Случилось это ночью 7 августа 1941 года. Пилот подвел свой истребитель вплотную к хвосту «Хе-111» и рубанул по нему винтом, несмотря на то что сам был ранен в руку. Виктор Талалихин остался жив — ему удалось катапультироваться. Он погиб в бою 27 августа 1941 года.
Как рассказала педагог дополнительного образования Людмила Малая, студенты слушали о подвиге летчика с волнением и напряжением. Кроме того, на уроке выступила ветеран педагогического труда Людмила Алексеевна Дмитриева — во время войны она была ребенком. По словам Людмилы Алексеевны, на хрупкие плечи детей пали недетские проблемы. Женщинам и подросткам приходилось рыть окопы. противотанковые рвы, бомбоубежища. Они дежурили на крышах, обороняли Москву, выводили дирижабли. Многие прибавляли себе годы и шли воевать. Совсем маленькие дети работали у станка по десять часов в день. Несмотря на все это, дети стойко терпели испытания.
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