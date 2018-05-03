«Такой маленький и сильный»: пострадавшего от рук пьяного соседа Ивана Крапивина готовят к переводу из реанимации

Юный северодвинец Иван Крапивин, пострадавший от рук пьяного соседа, готовится к выходу из реанимации. Ситуация находится под контролем врачей московской клиники Рошаля.

— Состояние Ивана стабильное, ухудшений не наблюдается, остались те же реакции, что и до этого, слежение глазами и немой крик. Сейчас стоит дренаж в одном легком, так как не до конца провентилировано. Не температурит, — рассказывают родственники Вани.

В конце апреля у ребенка начались осложнения, шел постоянный процесс воспаления, врачи приняли решение удалить титановые пластины, которые установили 26 марта.

Десятки северян следят за судьбой Вани, поддерживают опекунов и помогают собирать средства на лечение. Для реабилитации в испанской клинике потребуется более 3,3 миллиона рублей, сумма для одной семьи практически неподъемная. Благодаря доброте неравнодушных людей сбор практически удалось закрыть. Остатки — около 183 тысяч рублей — волонтеры фонда «Диана» планируют закрыть за счет ящиков для пожертвований.

— Очень рада, что все хорошо. Это одна маленькая победа, будем двигаться дальше, потихонечку, но вперёд. Ванька, ты справишься, мы все тебя любим безумно, и всегда поможем, — написала слова поддержки в соцсетях Елена Белова