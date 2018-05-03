«Такой маленький и сильный»: пострадавшего от рук пьяного соседа Ивана Крапивина готовят к переводу из реанимации 

Юный северодвинец Иван Крапивин, пострадавший от рук пьяного соседа, готовится к выходу из реанимации. Ситуация находится под контролем врачей московской клиники Рошаля.
— Состояние Ивана стабильное, ухудшений не наблюдается, остались те же реакции, что и до этого, слежение глазами и немой крик. Сейчас стоит дренаж в одном легком, так как не до конца провентилировано. Не температурит, — рассказывают родственники Вани.
В конце апреля у ребенка начались осложнения, шел постоянный процесс воспаления, врачи приняли решение удалить титановые пластины, которые установили 26 марта.
Десятки северян следят за судьбой Вани, поддерживают опекунов и помогают собирать средства на лечение. Для реабилитации в испанской клинике потребуется более 3,3 миллиона рублей, сумма для одной семьи практически неподъемная. Благодаря доброте неравнодушных людей сбор практически удалось закрыть. Остатки — около 183 тысяч рублей — волонтеры фонда «Диана» планируют закрыть за счет ящиков для пожертвований.
— Очень рада, что все хорошо. Это одна маленькая победа, будем двигаться дальше, потихонечку, но вперёд. Ванька, ты справишься, мы все тебя любим безумно, и всегда поможем, — написала слова поддержки в соцсетях Елена Белова.
В мае прошлого года сосед начал приставать к матери подростка. Иван заступился за маму, пригрозив вызвать полицию. Мужчине это не понравилось, он схватился за нож и несколько раз ударил женщину, а мальчика ударил гантелью по голове. На лечение и восстановление ребенка потребовалось много средств, в сборе участвовали и руководство администрации Северодвинска, и жители всей области. Историей Ивана заинтересовался федеральный канал, передачу о юном Крапивине сняла команда Андрея Малахова.