Арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников — о творцах джаза

XVI Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party украсит последние выходные лета. Крымский поселок Коктебель распахнет свои гостеприимные объятия всем почитателям душевной, эклектичной и непредсказуемой музыки 24-26 августа 2018 года.

Как рассказал в эфире радио Sputnik арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников, лайн-ап фестиваля пока не анонсируют, однако состав исполнителей и джаз-бэндов практически полностью сверстан. К удовольствию поклонников джаза, можно объявить уже сегодня, что свое участие подтвердили завсегдатаи крымского празднества: международный коллектив пианиста Якова Окуня и оркестр Сергея Головни.

"Мы с Сергеем Головней, нашим замечательным саксофонистом и арт-директором Koktebel Jazz Party, недавно побывали в США на родине джаза, в Новом Орлеане. Сергей даже выступил с коллективом местных музыкантов, который играл на сцене Preservation Hall — легендарного заведения, поддерживающего и сохраняющего традиции новоорлеанского джаза.

Нам также удалось посетить несколько знаменитых клубов Нью-Йорка, но влияние времени нас, к сожалению, не впечатлило. Мы обнаружили странную тенденцию — большинство джазменов играют так называемую «современку». Это не профессиональный термин, а смысл его таков: играют сложно, несколько бездушно, и создается впечатление, что это своего рода соревнование, кто больше выпендрится, исполняя балладу, например.

Конечно, джазовый джем — это соревнование по своей сути, где можно увидеть музыкантов разного уровня и где многие подтверждают свой талант, но признаюсь, в этот раз мне было не интересно. Замечу также, что на одном из джемов присутствовали звезды, выступавшие на нашем фестивале в Коктебеле в 2014 году. Они слушали, подбадривали, аплодировали, но так и не присоединились к действу — сочли, что уровень этого джема не соответствует их уровню", — рассказал арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.

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