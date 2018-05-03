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Савелкинский депутат приглашает зеленоградцев к разговору в прямом радиоэфире
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Савелкинский депутат приглашает зеленоградцев к разговору в прямом радиоэфире 

Савелки 38 минут назад
Фото: Савелки
В пятницу, 4 мая, в студии радиокомпании «Зеленоград сегодня» будет выступать депутат муниципального округа Савелки О. Н. Кузнецова. Темой радиоэфира, который начнется в 18.15, станут вопросы здравоохранения.
Ольга Николаевна работает заведующей филиалом №2 детской городской поликлиники №105 в 3-м микрорайоне. В ходе передачи она расскажет об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению Зеленограда, а также ответит на вопросы радиослушателей. Задать их можно в прямом эфире, позвонив по телефону 8-499-734-64-52. Прямая трансляция передачи доступна на сайте.
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