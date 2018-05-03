Праздник «Мир. Труд. Арт» прошел в Саду имени Баумана

Праздничное мероприятие «Мир. Труд. Арт» прошло в Саду имени Баумана 1 мая. Его посвятили Дню труда.

— Тема искусства у нас выбрана неслучайно: именно творчество, мне кажется, способно отразить то душевное состояние, которое наступает с приходом весны. Кроме того, труд бывает разный — мы решили не привязываться к какой-то привычной отрасли, — рассказала Мария Урнова, менеджер по культурно-массовому досугу Сада имени Баумана.

Она добавила, что мероприятие посетили около пяти тысяч человек.

— Праздник у нас прошел очень весело, легко и по-весеннему. Все, что мы запланировали в этот день, состоялось, — поделилась Мария Урнова.

Для участников организовали мастер-классы в области живописи, графики и рисунка, кинопоказы и многое другое.