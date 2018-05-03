Учил целоваться в лифте: за педофилию осужден продюсер «Джинсовых мальчиков»

Сменить репертуар на шансон, возможно, скоро придется продюсеру детской попсовой группы «Джинсовые мальчики» 46-летнему Сергею Грушевскому . Суд приговорил музыканта к длительному тюремному сроку за педофилию.

Как в свое время сообщал «КВ», мужчина был задержан 5 апреля 2017 года в своей столичной квартире. Ранее к стражам порядка обратилась мама мальчика, которого Грушевский выгнал из группы. От сына женщина услышала о домогательствах, но от всех претензий руководитель коллектива отмахнулся. Тогда за дело взялись правоохранители. Полицейские выяснили, что жизнь музыканта, в друзьях у которого были такие звезды, как Роман Жуков Бари Алибасов , участники групп «На-На», «Любэ», имела нелицеприятную изнанку. В частности, воспитанники Грушевского жаловались на его грубое обращение и угрозы. О выступлениях он часто сообщал за несколько часов и велел маленьким подопечным приезжать на концерт даже с высокой температурой.

Рассказали блюстителям закона дети и о том, что Грушевский ходил перед ними полностью обнаженным, включал порнофильмы и затем ублажал себя прямо перед несовершеннолетними воспитанниками. Продюсер требовал от детей следовать его примеру и заставлял заниматься оральным сексом. Жертвам Грушевского было по 9–12 лет. Все они были участниками «Джинсовых мальчиков» в разные годы — с 2014-го по 2016-й. На руководителя группы стражам порядка пожаловались родители 20 детей. Не пощадил мужчина и родного племянника. Один мальчик рассказал родителям, что Грушевский снимал своеобразные ролики с участием детей, другой признался маме, что продюсер учил его целоваться в лифте.

На судебном процессе обвиняемый уверял всех, что ему решили отомстить и подставили, чтобы убрать из шоу-бизнеса, потому что «всем нужны были его деньги». А его мать твердила, что сын интересовался исключительно взрослыми женщинами.

Мещанский районный суд приговорил Грушевского к 17 годам строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Также Грушевский был лишен права заниматься педагогической деятельностью в музыкальной сфере сроком на 10 лет. Услышав приговор, Грушевский заявил, что мог бы вообще не приезжать в суд — ведь его доводы Фемида так и не взяла в расчет.

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