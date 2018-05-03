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Концерт Земфиры на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде будет платным
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Концерт Земфиры на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде будет платным 

В городе N 31 минуту назад
Фото: В городе N
Нижний Новгород будет использовать площадку фестиваля болельщиков FIFA для платных концертов. Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий», ряд концертов на организованной в рамках фестиваля болельщиков на площади Минина и Пожарского сцене пройдет на коммерческой основе.
«В соответствии с правилами каждый город-организатор во внеигровые дни имеет право использовать площадку для организации развлекательной программы на коммерческой основе», — отметили в дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.
Платными будут концерты популярной в России рок-звезды Земфиры, а также отечественных групп Mujuice и Therr Maitz. Ранее сообщалось, что Земфира споет на Фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 5 июля.
Как пояснили в ведомстве, все выступления артистов непосредственно в дни проведения матчей ЧМ-2018 будут бесплатными. Так, каждый болельщик сможет безвозмездно посетить концерты под открытым небом групп «УмаТурман», Swanky Tunes, Олега Газманова, групп Pendulum, Paul Oakenfold, «Земляне», «Иванушки International», «Моя Мишель», «Артик и Асти» и Леонида Агутина.
Напомним, ТРЦ «Седьмое небо» закроют на дни матчей ЧМ-2018.
Фото: zemfira.ru
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