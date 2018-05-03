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В преддверии Дня Победы транспортные полицейские Челябинска приняли участие в Уроке мужества «Никто не забыт»
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В преддверии Дня Победы транспортные полицейские Челябинска приняли участие в Уроке мужества «Никто не забыт» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 минут назад
В преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы в Челябинском институте путей сообщения состоялся Урок мужества «Никто не забыт», посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Праздничное мероприятие было подготовлено студентами — волонтерами молодежного отряда содействия полиции «Беркут» под руководством Владимира Щепетова. Почетным гостем праздника стал Александр Федорович Долгов, воин-интернационалист, участник Афганской войны. Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте представляла начальник отделения по делам несовершеннолетних Оксана Вырышева.
Для гостей праздничного концерта будущие железнодорожники подготовили творческие выступления, во время которых прочитали трогательные стихи и спели песни военных лет. Выступления студентов никого в зале не оставили равнодушными, все собравшиеся подпевали военные песни, посвященные любви к нашей Родине.
После концертной программы Александр Федорович поздравил всех собравшихся с наступающим праздником Победы и пожелал всегда помнить о подвиге тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.
В завершение Урока мужества Оксана Вырышева от всей души поблагодарила ребят за творческие номера, после чего традиционно в честь праздника приняла участие в церемонии «посвящения» в члены отряда «Беркут», а также вручила новобранцам удостоверения и памятные подарки.
Активистов молодежного отряда Оксана Викторовна поблагодарила за успешную совместную работу и вручила им благодарственные письма.
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