В преддверии Дня Победы транспортные полицейские Челябинска приняли участие в Уроке мужества «Никто не забыт»

В преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы в Челябинском институте путей сообщения состоялся Урок мужества «Никто не забыт», посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Праздничное мероприятие было подготовлено студентами — волонтерами молодежного отряда содействия полиции «Беркут» под руководством Владимира Щепетова. Почетным гостем праздника стал Александр Федорович Долгов , воин-интернационалист, участник Афганской войны. Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте представляла начальник отделения по делам несовершеннолетних Оксана Вырышева.

Для гостей праздничного концерта будущие железнодорожники подготовили творческие выступления, во время которых прочитали трогательные стихи и спели песни военных лет. Выступления студентов никого в зале не оставили равнодушными, все собравшиеся подпевали военные песни, посвященные любви к нашей Родине.

После концертной программы Александр Федорович поздравил всех собравшихся с наступающим праздником Победы и пожелал всегда помнить о подвиге тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.

В завершение Урока мужества Оксана Вырышева от всей души поблагодарила ребят за творческие номера, после чего традиционно в честь праздника приняла участие в церемонии «посвящения» в члены отряда «Беркут», а также вручила новобранцам удостоверения и памятные подарки.

Активистов молодежного отряда Оксана Викторовна поблагодарила за успешную совместную работу и вручила им благодарственные письма.