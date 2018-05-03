Тимофеева отметила преимущества патриотического воспитания в кадетских классах

В ставропольской гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова 3 мая открылись четыре профильных кадетских класса Следственного комитета, в которых будут обучають будущих следователей. Приём в эти классы осуществляется по конкурсу, средний балл успеваемости должен составлять не менее 4,5.

related_article=146882]«Развитие кадетского движения и популяризация героев важно для страны. Сегодня в кадетских классах, организованных Следственным комитетом России, воспитываются настоящие патриоты и государственники, которые ставят интересы страны выше собственных», — отметила Ольга Тимофеева.

Парламентарий напомнила, что в 2012 году на юге России был открыт первый в регионе и четвёртый по стране кадетский класс Следственного комитета. Для Ставрополья, который исторически является форпостом России на Кавказе, особенно важно поддерживать традиции патриотического воспитания.

Открывая музей Ядрова, Александр Бастрыкин отметил, что люди, разделяющие жизненные принципы Михаила Георгиевича, составляют опору государства, и только после их ухода приходит осознание степени большой утраты человека, когда становится известно о его неизвестных героических делах и заслугах.

Александр Бастрыкин сделал первую запись в Книге почётных гостей музея.

В создании музея принимали активное участие сами кадеты. Участники мероприятия выразили надежду, что музей будет способствовать воспитательной работе.

Михаил Ядров 33 года прослужил в органах безопасности, на примере его жизненного пути могут воспитываться новые поколения сотрудников следственных органов и патриотов страны.