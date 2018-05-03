Тест: Какой вы рокер?

Западные СМИ составили список лучших и худших исполнителей в истории рок-музыки. Первую строчку занял один из основоположников этого жанра Чак Берри

А вот первыми от конца неожиданно оказались Джон Бон Джови и группа Queen. Bon Jovi укорили в том, что за 30-летнюю историю они выпустили всего один абсолютный хит. Коллектив Фредди Меркьюри назвали самым переоцененным. Критики напомнили, что популярность группы быстро угасла и пережила новый всплеск только после трагической кончины солиста.

В истории рока было много неоднозначных личностей, судьбоносных поворотов и курьезных ситуаций. «МИР 24» предлагает вспомнить интересные факты на эту тему.

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