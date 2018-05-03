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Тест: Какой вы рокер?
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Тест: Какой вы рокер? 

Мир24 20 минут назад
Фото: Мир24
Западные СМИ составили список лучших и худших исполнителей в истории рок-музыки. Первую строчку занял один из основоположников этого жанра Чак Берри.
А вот первыми от конца неожиданно оказались Джон Бон Джови и группа Queen. Bon Jovi укорили в том, что за 30-летнюю историю они выпустили всего один абсолютный хит. Коллектив Фредди Меркьюри назвали самым переоцененным. Критики напомнили, что популярность группы быстро угасла и пережила новый всплеск только после трагической кончины солиста.
В истории рока было много неоднозначных личностей, судьбоносных поворотов и курьезных ситуаций. «МИР 24» предлагает вспомнить интересные факты на эту тему.
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